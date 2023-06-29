為因應2050淨零排放目標、培育跨領域永續人才，金融業淨零推動工作平台攜手東海大學舉辦「永續金融與淨零創新」競賽，以「企業出題，學生解題」方式，邀請第一金控、元大金控、巨大機械共同出題，鼓勵青年學子提出永續金融與淨零創新議題的解方，以實質行動為地球盡一份心力。

第一屆「永續金融與淨零創新」競賽，由東海大學企業永續影響力中心承辦，這次競賽共有22所大專院校學生、31個團隊熱情參與，經過激烈的競爭，最後在金融服務業組有6隊、製造業組有5隊進入總決賽。企業永續影響力中心主任許書銘說，為了讓學子有學習永續多元面向的機會，本次競賽也特別邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、星展銀行、中鼎集團永續部門主管進行專題演講，探討淨零時代不同產業所面對的挑戰與機會。金管會胡則華處長亦出席並肯定此次活動，期許未來能藉由產官學協力，全力淨零推動。

活動競賽以「企業出題，學生解題」方式，邀請第一金控、元大金控以及巨大機械共同出題。(照片/東海大學提供)

第一金控總經理陳芬蘭指出，金融業一直以來肩負資金引導的角色，近年來面對淨零轉型議題，更重視如何協助投融資對象進行低碳轉型，支持產業創新並邁向淨零，這是當前永續金融最重要的工作。陳芬蘭也特別強調，為持續推廣永續淨零，第一金控近期首開企業先例開辦ESG Podcast頻道，大力倡議2050淨零排放，未來有機會也會邀請更多企業一同加入這個領域，朝綠色永續目標前進。

東海副校長張嘉修表示，作為大學方，東海希望積極發揮教育的力量、培養跨領域永續人才，引導學生學習數位科技與綠色金融等工具解決各項永續問題，如此在畢業後才有能力協助企業實踐淨零轉型。張嘉修說，東海為達到淨零目標也以實質行動，打造智慧碳中和園區，教育中也結合勞作教育創新轉型來推動永續教育，落實大學社會影響力。

張嘉修說，這次比賽各校參賽團隊表現相當亮眼，東海大學有很多同學積極參與，把握這次難得的學習機會。從初賽的提案計畫書，到決賽的簡報發表與即時問答，充分展現出對永續金融與淨零排放議題的自主學習成果。各個團隊所提出的許多構想，包括從推廣碳足跡延伸到碳手印、發行碳權交易ETF、成立聯合減碳顧問團、招募會員建立減碳經濟生態圈、結合數位AI推動雙軸轉型等，都深具創新性、永續性與可行性。包括三家出題企業主管在內的評審團成員，都對同學們提案成果表示高度肯定。