越南是一個非常著迷足球的國家，足球號稱是越南的國球，就如同棒球是台灣的國球一樣的地位。臺北城市科技大學目前全校越南學生有700多位，為了提升越南學生的運動風氣，鍛鍊強健體魄，增進各班交流以球會友，並發揮各班的團隊精神爭取最高榮譽，更是可以紓解同學們離開越南來台求學的思鄉情緒，國際事務處特別利用暑假期間，為全校的越南學生辦理一場「運動嘉年華城市盃五人制足球賽」活動。

這次比賽完全依照中華民國足球協會CTFA制定足球比賽規則為準則，參加共五隊47位學生個個都是在越南就讀中學時熱衷足球運動的高手，學校也非常重視這場賽事，特別邀請擔任過國家隊及國家隊助理教練經驗豐富的二位足球裁判，正式舉辦第一屆此類的足球賽事，藉由此賽事也能推廣全校足球風氣培養選手，並於未來希望有機會報名台灣乙級足球聯賽。

運動嘉年華城市盃五人制足球賽，提升越南學生的運動風氣，鍛鍊強健體魄，增進各班交流以球會友，並發揮各班的團隊精神爭取最高榮譽，更是可以紓解同學們離開越南來台求學的思鄉情緒。(照片/臺北城市科大提供)

臺北城市科技大學國際長鄭博元表示，學校近年來配合教育部新南向政策及重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫，擴大招收境外學生，我們非常重視這些遠從越南負笈來台求學的學生，除了在學業、語言上給予最優質的師資及教學環境外，在食、衣、住、行上，也請學校學務處給予無微不至的照顧。也因為越南全國足球風氣盛行，所以特別舉辦此次「城市盃五人制足球賽」，在育、樂方面上給予越南學生們來台求學期間的全方位關注與重視。