教育局特別提醒學生們，暑期打工要提高警覺、使用網路要自律、夏日戲水要注意安全。學生在暑期打工時應特別注意有標榜「領越多賺越多」、「高報酬、風險低」、「輕鬆、簡單、快速賺錢」的工作，這是詐騙集團吸引青少年加入集團成為車手或轉賣帳戶來獲利的詐騙話術，提醒家長告誡孩子不可將銀行帳戶或手機門號交給他人使用，也不要隨意替他人提領金錢，以避免淪為詐騙集團的推手。

而家長應持續協助孩子規劃豐富的學習及自律生活習慣，並與孩子共同討論制訂上網公約，培養孩子正確的網路使用態度與習慣。針對暑假期間網路使用，家長應提醒孩子「三不一要原則」，包含「不要隨意在網路上提供個資及照片（含影片）」、「不要輕易點選下載來源不明的網路連結或App」及「不要在網路上進行言語霸凌或性騷行為」，若遇有任何可能違法或不舒服情形，「要即時向家長或學校輔導室尋求協助」。

若暑假戲水須多注意，玩得快樂更要玩得安全。看到有人溺水時，要善用救溺五步「叫叫伸拋划」，第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人。和夥伴出遊玩水前，要記得防溺10招–「五不五要」，五不：不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧；五要：要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心。

教育局建議家長除鼓勵孩子參加各式多元活動，以善用時間充實身心成長，亦可陪伴孩子多利用暑假期間從事安全的戶外活動，增進親子情感互動，擁有對身心有益、輕鬆自在的暑假時光。