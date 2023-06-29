今年夏天，三校學生將跨上單車熱血出發！一路陪伴著自己的，除了不停踩踏雙腳及決不放棄的勇氣之外，還有同伴們相互扶持、不離不棄的團隊精神。這一趟旅程所帶來的衝擊和感受，將會深刻烙印在我們每一位參與者的心中，成為彼此日後成長的養份。

2023年初中正、南門、弘道三所國中決定攜手組成單車環島隊伍，過程中我們堅持「參與式」環島的教育目標，並且以四大「參與」主題為橫軸，讓學生「參與」規劃、「參與」訓練、「參與」騎行與「參與」紀錄。五大「學習」為縱軸，引導學生「學習」認識台灣、「學習」規劃路線、「學習」自我挑戰、「學習」騎行能力、「學習」團隊生活。

我們將於2023年7月1日出發，在11天的旅程中，每天都有我們的主題要去完成，第一天是我們的「古蹟日」，將到北埔老街讓學生進行解謎活動；第二天為「定向運動日」，到彩虹眷村進行定向運動拍照計時；第三天為「老街日」，讓我們一同暢遊太平老街，這一站更是有個梗~帶領學生騎車返鄉逛老街，因為這是我們其中一位主任的故鄉；第四日是「美食日」，我們將發揮吃吃喝喝的精神，促進消費經濟；第五日是「城門日」，將來到恆春古城，大家還記得童謠~城門城門雞蛋糕嗎？就讓我們一窺究竟；第六日是這次環島的指標，我們將抵達單車聖地~壽卡，所以這一天是「壽卡日」喔！第七天是「原民日」，要去卑南園區挑戰一下相關知識；第八日是「公益日」，還在出發前發起物資募集活動，與花蓮樂合國小進行課程體驗交流，我們將帶領小朋友進行創客體驗，樂合國小則與我們分享在地的搓愛玉體驗課程；第九天進入蘇花公路，看看這鬼斧神工的地質，於是我們稱為「地質日」；第十日我們將挑戰三貂角燈塔，完成「燈塔日」；第十一日則是「返校日」，回家了！

最後，這一趟旅程還有一個重要任務，我們將到各地行銷113年全中運在臺北。透過這11天串連本島，象徵運動員不斷突破自我的精神。而對每個學生來說，從每個人自己的視角，都將留下屬於自己的故事，學生們也將記錄下自己的學習歷程，帶走屬於自己的環島驕傲！