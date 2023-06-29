不知道大家想像中的學校形象宣傳影片會是什麼樣子？也許是透過遊覽校園的方式，呈現學校的教學特色和學習氛圍，為學校打造良好的品牌形象，或是藉由一個有趣或激勵人心的主題，引領觀眾走入故事情節中，對影片中傳達的資訊產生共鳴及興趣，而為了帶給大家截然不同的觀看體驗，臺北育達高中「飛機餅乾 A.C.Studio」近期拍攝了全新形象宣傳影片，並特別與擅長饒舌的表演藝術科許伯廷同學合作，推出最新單曲《Y.U.D.A》，以饒舌MV的形式，唱出自己的心聲，大聲證明：「一技在手，在未來沒有對手」，讓對於技職學校或普通型高中不知道該怎麼抉擇的國中同學，在這個學涯發展關鍵期不再迷茫，給予勇敢追夢的自信與勇氣。

本次單曲《Y.U.D.A》詞曲創作由表演藝術科許伯廷同學獨自操刀，對於能有機會擔此大任，他也倍感開心與榮幸。伯廷於創作過程中，將一些梗和文字遊戲用韻腳和韻律加入歌曲編排，並嘗試把文字正反著玩，甚至是翻轉歌詞原本含義，卻又毫無違和達成雙關的境界。透過伯廷的極速快嘴，不僅為我們所熟悉的學校形象宣傳影片賦予了嶄新樣貌，更充分展現他在饒舌領域的超強實力，也能讓臺北育達高中被更多人用不同的方式了解。

單曲《Y.U.D.A》詞曲創作由表演藝術科許伯廷同學獨自操刀於創作過程中，將一些梗和文字遊戲用韻腳和韻律加入歌曲編排，並嘗試把文字正反著玩。(照片/育達高中提供)

除了會唱，伯廷也經常嘗試以自身生活作為創作靈感，但這次單曲《Y.U.D.A》走的卻是以校園形象宣傳為主，為避免自己寫出的歌詞流於表面，無法真實將每個科系的特色給傳達出來，他花費許多時間去了解各職科教學特色，最終成功達成這項挑戰。看到自己參與製作的MV終於大功告成，伯廷開心的大呼：「太酷啦！」同時，他也感謝「飛機餅乾 A.C.Studio」李瑜熹老師，還有各位同學的全力協助，才能有這麼棒的成果！

至於為什麼今年度校園形象宣傳影片會以饒舌單曲形式進行拍攝，李瑜熹老師說明，「飛機餅乾 A.C.Studio」是臺北育達高中最大影音平台，集結後製剪輯、燈光音響、節目企劃、現場直播、節目梳化、服裝造型、活動主持等各路好手，亦時常邀請於各專業領域表現亮眼的同學共同參與節目錄製、活動拍攝，因為表演藝術科許伯廷同學在饒舌表演方面非常出色，所以希望透過這樣子的方式來與同學合作，增加同學的曝光率。

單曲《Y.U.D.A》，以饒舌MV的形式，唱出自己的心聲，大聲證明：「一技在手，在未來沒有對手」，讓對於技職學校或普通型高中不知道該怎麼抉擇的國中同學，在這個學涯發展關鍵期不再迷茫。。(照片/育達高中提供)

而「飛機餅乾 A.C.Studio」一直以來期望的，都是希望能夠透過實務經驗，帶給同學們有別於課堂內所能學習到的東西，也能及早累積更多的經驗以及個人作品，讓大家未來不論是繼續升學或是進入職場都能有所助益，並藉由與業界的合作關係，提前一步學習業界工作模式，與未來無縫接軌。