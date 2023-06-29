今（112）年5月樟樹國際實中延續姊妹校線上交流計畫，實際走訪美國矽谷職業技術教育學校及薩拉托加高中，實地入班與學伴共創手工藝品、操作攝影棚設備，也參訪台達電子產業台達美洲新總部。而正德國中師生則拜訪日本姐妹校墨江丘中學及昭和中學師生，與學伴一起練劍道、品茶道、學摺紙，讓學生更加認識日本語言、歷史文化，拓展國際視野。

教育局表示，新北市發展國際交流方案，透過與國外學校互惠交流，啟動跨國共學，促進不同國家師生間的合作，培養學生國際素養及全球視野，帶領學生探索世界。

正德國中師生則拜訪日本姐妹校墨江丘中學及昭和中學師生，與學伴一起練劍道、品茶道、學摺紙，讓學生更加認識日本語言、歷史文化，拓展國際視野。(照片/新北教育局提供)

正德國中校長黃易進表示，學校與日本姊妹校交流已邁入第9年，疫情期間以遠端視訊互動。此次的出訪，讓學生交流學習靜心專注、重視禮節、自律的日本文化，未來三校將延續長期友誼，也邀請日方學校明年回訪，感受新北校園的活力與熱情。

正德國中學生陳以庭說，劍道的精神是「始於禮終於禮」，不只是場上尊重對手，更要勤習修習劍技、鍛鍊體魄，展現「尊重自己」的態度。在學伴著裝完備的示範後，經過親身體驗，發現劍道也可以訓練出一種處變不驚的危機因應能力。洪莀鈞同學也說，茶道的每一個步驟都讓人深刻體驗日本特色，也深深感受到茶道中的「和敬清寂」與以茶款待客人的誠摯心意。

正德國中學表示，劍道的精神是「始於禮終於禮」，不只是場上尊重對手，更要勤習修習劍技、鍛鍊體魄，展現「尊重自己」的態度。(照片/新北教育局提供)

樟樹國際實中校長陳浩然表示，學生勇於在異國學習，廣結世界朋友，應用自身技職專業、擴展學習廣度，從中瞭解全球企業經營發展趨勢，相信此次學習之旅，已經開啟孩子的國際宏觀視野與文化理解力。

樟樹國際實中學生范翊頡分享，在「人物專訪」電影拍攝與製作課程中，運用專業攝影棚設備，從攝影角度、打光及畫面佈局切入，進行自主探索學習，藉由一次次的操作，從不同角度拍攝許多特寫畫面，激發自己對攝影工作產生高度興趣。蔡佳蓉同學提到，與美國學伴共創串珠服飾配件的過程，必須勇於開口說英語，表達自己創作的觀點，才能完成完美的作品。

教育局長張明文表示，新北市全國首創學校國際交流單一媒合大平台，採跨校、跨學制方式，實體交流結合雲端交流，期盼讓更多新北師生皆能體驗跨國共學，強化師生外語能力，在最輕鬆的日常生活經驗中與世界做朋友，享受國際化學習環境。