教育中小學數位學習深耕計畫今年徵選21所實施學校，本市海東國小、西門國小、崇明國小及鹽水國小等4所學校入選，連續6年獲選校數全國第一，表現優異。黃偉哲市長表示，數位學習深耕課程發展，是從「真實生活情境」的問題出發，培養學生問題解決能力、科技力以及全球溝通力，臺南市自108學年度起積極推動專題式學習（PBL），藉以培養學生的科技應用能力、高層次思考能力和跨域整合與實作能力。

黃偉哲市長進一步表示，世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）指出，現在的小學生未來將面對65%全新的工作，而擁有跨領域的能力才能面對未來，南市已整合「生生用平板」數位學習精進方案，讓南市孩子都能具備主題跨域的能力，是我們責無旁貸的責任，我們會持續努力。

海東國小以健康餘命為主題，發展「幸扶餘生」主題跨域課程，以SDGs目標3健全生活品質，設計有趣的智慧運動器材，讓長者在遊戲中運動，以確保長者能降低因身體老化造成的不良影響。(照片/臺南市政府提供)

教育局鄭新輝局長表示，海東國小以健康餘命為主題，發展「幸扶餘生」主題跨域課程，以SDGs目標3健全生活品質，從生活中觀察到長者隨著年齡退化，甚至在行動上需要輔具的協助，設計有趣的智慧運動器材，讓長者在遊戲中運動，以確保長者能降低因身體老化造成的不良影響，同時促進各年齡人群的福祉及特別注意弱勢族群、婦女、兒童、身心障礙者及老年人的需求。

西門實小以「氣候變遷」全球性議題出發，結合SDG.7可負擔能源及SDG.13氣候行動兩項永續發展目標，設計「Fight for a Sustainable Earth」（為永續的地球而戰）跨域課程，以在地生活情境問題出發，以全球暖化造成海平面上升議題進行探討，透過設計思考流程建構課程的學習鷹架，希望帶領學童探索，未來逐海而居時面臨的各項生活情境，進而提出務實解決的方案。

崇明國小以SDGs「消除飢餓」、「消弭不平等」及「多元夥伴關係」三項目為主題軸，利用網路XR技術跨越時空限制，讓世界各地夥伴能共創及學習本課程，運用AIoT和PBL動手實作，培養學生解決真實世界問題的能力。(照片/臺南市政府提供)

崇明國小以SDGs「消除飢餓」、「消弭不平等」及「多元夥伴關係」三項目為主題軸，讓學生從生活中發現並探究糧食浪費議題，利用網路XR技術跨越時空限制，讓世界各地夥伴能共創及學習本課程，運用AIoT和PBL動手實作，培養學生解決真實世界問題的能力。

鹽水國小結合SDGs<永續城鄉>理念，透過校園百年黑板老樹情境引導，以問題導向教學)，運用IOT裝置觀測蜂炮空汙，模擬蜂炮射出的火光及利用garage band創造陣頭元素電音，將引入元宇宙AR構建科技蜂炮城。(照片/臺南市政府提供)

鹽水國小結合SDGs<永續城鄉>理念，透過校園百年黑板老樹情境引導，以問題導向教學，運用IOT裝置觀測蜂炮空汙，模擬蜂炮射出的火光及利用garage band創造陣頭元素電音，將引入元宇宙AR構建科技蜂炮城。

教育局補充，南市積極打造具有前瞻性之數位學習環境，推動5G智慧學習及5G新科技學習示範學校，發展新科技教學與學習模式，建立多元模式智慧學習環境與教學示範，培養學生對跨領域整合及創新思維能力，進而提升學生學習成效，並整合「生生用平板」推動課中差異化，縮短孩子間的學習差異。