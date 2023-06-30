玄奘大學應用心理系為國內唯一以「應用心理」為名的系所，強調將心理學理論應用於實務，致力於創造社會福祉。除了學習心理學的理論知識外，更透過不同的專題製作或社區實習等方式，增進學生透過學以致用，深化心理學學習與創造社會價值。

在2019年，該系韓佩凌副教授至澳洲觀摩當地中小學正向心理學推展。透過墨爾本大學與當地中小學合作，鏈結大學專業與中小學教育改革與推展，深受啟發。到了2023年，該系獲得教育部教學實踐研究計畫，帶領111學年度修習正向心理課程的大學部學生前往社區中小學，推展「幸福心樂玩力」正向心理校園願景工程，期待透過學生們所學的正向心理學專業知識，以服務學習的模式，建置中小學的正向心理校園環境與心理輔導方案。

新竹市大庄國小「優勢力列車」正向心理環境設置。(照片/玄奘大學提供)

此次教學研究計畫，分別與新竹市的大庄國小、竹光國中、磐石高中進行合作，推展了優勢力列車、正向心理樂玩人際小團體、正向情緒心靈花園、優勢力生命彩虹等主題，協助中小學的兒童與青少年認識自我的優勢力與情緒力，來因應生活中的挑戰，增進幸福感。此為台灣首次接軌澳洲正向心理教育模式，並融入由韓佩凌老師所倡導的「樂玩幸福感」的創新理念，將正向心理展現於台灣的國小、國中、高中的校園環境與輔導服務中。

新竹市磐石高中「優勢力生命彩虹」正向心理環境設置。(照片/玄奘大學提供)

新竹市竹光國中正向心理樂玩人際團體。(照片/玄奘大學提供)

在為期六週的服務學習中，參與合作的中小學的校長、主任、老師與學生都覺得受益良多。透過結合大學正向心理學專業與社區學習輔導，以活潑互動的方式來傳遞樂玩幸福感的效能，真正嘉惠兒童與青少年身心正向發展，對該系的學生心理專業能力給予高度的肯定，全力支持「正向心理校園願景工程」能為中小學校園長期實施方案。參與此次教學實踐計畫方案的大學生表示，透過完成具高度挑戰性的正向心理學服務任務，獲得高度的成就感，也期待能真切地將正向心理學傳遞到中小學的校園中。「幸福心樂玩力」正向心理校園願景工程計畫透過正向心理專業的實踐，不僅彰顯了該系心理學應用的系所宗旨，也讓該系學生透過服務學習，深刻感受到心理學所創造的社會價值，體現「學」、「用」、「心」合一的學習目標。