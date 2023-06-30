聲寶集團為幫助東海大學提升優良教學環境，捐贈300萬元以提升國際會議廳設備。聲寶副董事長陳盛泉表示，過去與東海淵源深厚，姊姊為東海化學系畢業校友，希望回饋校園，協助年輕人擁有更好的教學資源。

聲寶集團(27) 日於東海大學舉辦「茂榜廳」捐贈儀式，由聲寶副董事長陳盛泉，親自捐贈300萬支票，協助東海大學打造更完善的國際級會議場地。這是繼2019年財團法人陳茂榜工商發展基金會及富帝國際文教基金會捐贈150萬視聽設備支持東海大學後，再次贊助捐款300萬元。參與貴賓包括，東海大學校長張國恩、副校長詹家昌、聲寶副董事長/富帝國際文教基金會董事長陳盛泉、財團法人陳茂榜工商發展基金會/財團法人陳張秀菊文教基金會執行長韋欽譯、教務長楊定亞、副教務長蕭淑芬、公共事務處處長黃兆璽等人。

東海大學茂榜廳原為教學視聽大樓，於民國68年時蒙陳茂榜先生捐贈，改建茂榜廳沿用迄今。東海大學秉持陳茂榜先生的辦學理念，持續提升學生學習環境，以幫助學子在未來的職涯發展上更具競爭力。

陳盛泉為陳茂榜之子，為了要繼續弘揚其父在世對東海校園的情感與愛，因此願意不間斷回饋，並持續建設。陳盛泉表示，希望能為教育持續努力，未來他也計畫與東海深度合作，讓學生能透過實習，認識職場及產業的真實樣貌，在求學期間可以有實際的技術學習，共同與培育未來企業菁英。

東海大學校長張國恩表示，感謝聲寶集團再度捐款，東海希望透過視聽設備的升級，為學子創造更良好的學習環境，並將「茂榜」二字的精神傳承下去。張國恩說， 這次捐贈不僅體現了聲寶集團對教育事業的支持，也彰顯了陳盛泉和陳茂榜先生一家人對東海大學的情感和貢獻。東海透過與企業端的合作，學校能夠不斷提升學術環境，為學生提供更優質的學習條件，以此培養出更多具有國際競爭力的人才。