帶領學生走出教室、走進社區傾聽在地聲音，以所學專業協助地方解決問題，是全國大專校院實踐大學社會責任(University Social Responsibility, USR)，培育永續人才的關鍵方法之一。義守大學配合社會脈動，開設SDGs課程推動地方創生，引導學生深入地方探索產業發展，培養社會關懷素養，去年「義守點燈皮影薪傳」計畫辦理「偶遇 南臺灣皮影戲文化」臺日交流活動，將南臺灣特有的皮影戲文化推廣至日本，也讓大學社會責任實踐的觸角拓展至國際。

「偶遇 南臺灣皮影戲文化」臺日交流活動由「語文學院」應用日語學系老師黃幸素與「管理學院」企業管理學系老師莊苑仙共同籌劃。邀請具百年歷史的東華皮影戲團到校演出，並同時以線上方式與日本香川縣白山小學以及北海道大樹高中即時互動，推廣皮影文化，義大師生更於活動前特別將皮影體驗材料包寄往日本，並拍攝戲偶製作教學影片，讓日本學生親身體驗傳統皮影戲文化。這場活動不只讓日本學生實際體驗臺灣在地的皮影文化，更讓義守大學學生跨院系，甚至是跨出疆域合作，開拓兩國學生的視野。

義大學子積極推動地方創生，透過網路直播，以年輕世代的力量，行銷推廣在地產業，展現傳統農村活力新風貌。(照片/義守大學提供)

此外，義守大學「管理學院」企管系積極推動地方創生，執行高教深耕大學推動社會責任實踐基地，規劃「義智加乘新園新價值」、「義智數位後壁新貨幣」等計畫，並配合「大數據概論與應用軟體」、「商業智慧」、「行銷管理」、「消費者行為與實作」與「服務與知識實踐」等智慧行銷課程，讓學生以地方農產品行銷為實作主題，培養學生應用智慧科技之商業行銷能力，並針對議題進行企劃提案與活動執行規劃，義大學子發揮在校所學，從專業的角度與年輕世代的力量，讓傳統農村展現活力新風貌。

管理學院企管系學生前往農村與在地農民合作，幫助地方解決農業轉型與環境永續問題。(照片/義守大學提供)

義守大學自大學社會責任實踐(USR)計畫執行以來，鼓勵學生走入社區並與他校互動，其中「義智加乘新園新價值」計畫，團隊運用網路行銷推廣，幫助屏東縣新園鄉農業轉型與解決環境永續問題，獲得高雄科技大學舉辦的「鄰家好漁－關懷偏鄉弱勢實踐競賽」蹲點紀錄獎第三名、實踐成果獎第二名。企管系老師蔡璧如表示，學生將理論實際運用到現場時才能體會理論與現實的差距，進而思考如何解決問題，無論是地方或是學生，都是最直接受惠者。義守大學師生致力大學社會責任實踐已成為系所特色亮點，同時鏈結校內其他學院，擴大合作面向，藉教育教研能量活化地方的精彩。