平潭實驗區於6月30日舉辦2023嵐台夜話活動，實驗區黨工委書記賴軍、新竹市議會議長許修睿、省台港澳辦副主任鐘志剛、省台灣同胞聯誼會秘書長劉順平、實驗區黨工委副書記吳禮源等兩岸各界人士出席，齊聚一堂洽談合作，共話嵐台融合發展新路。

實驗區黨工委書記賴軍表示，實驗區成立十年來從一座偏遠海島發展成生機勃勃的現代化城市，經濟社會各項事業取得長足進步。實驗區致力打造台灣商品登陸最便捷、台灣投資服務最開放、同等待遇覆蓋面最廣泛的區域。希望兩岸各界人士搶抓機遇、攜手努力，不斷擴大兩岸經貿合作、交流往來，讓平潭真正建成兩岸共同市場和共同家園。六七月是平潭旅遊的最佳季節，期待更多人來平潭走走看看，領略平潭獨特的自然人文風光，積極為國際旅遊島建設建言獻策，共創嵐台融合發展美好未來。

新竹市議會議長許修睿致詞。(平潭綜合實驗區臺灣工作部)

新竹市議會議長許修睿則提到，平潭用心打造台企登陸第一家園先行區，日益成為兩岸貿易往來的重要樞紐。希望以此活動為契機，強化經貿文化交流合作，促進兩岸心靈契合，實現攜手並進、共創美好。

值得一提的是，現場分享了實驗區文旅經濟蓬勃發展成果及平潭新一輪總體發展規劃的新政策。來自兩岸的 6家企業、行業協會、智庫機構現場簽訂戰略合作框架協議，出席貴賓共同見證簽約。

彰化縣企業拓銷聯合協會理事長葉政權表示，「我很看好平潭新總規中涉及的台灣商品免稅政策，有利於更便捷地將台灣優質產品引入，助力平潭打造兩岸共同市場」。基隆市議員俞叁發說，很遺憾第一次來到平潭未能乘坐海峽號，希望海峽號客運能夠盡快覆航，可以有機會切身體驗嵐台海上直航的便利。同時期盼能夠開通基隆到平潭的航線，將基隆的遊客和商業機會帶到平潭。