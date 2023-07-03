南華大學USR團隊日前辦理「跟著生命去旅行-大林街市生命文化歷史慢遊」，由培訓的導覽志工帶領大林鎮民及遊客展開大林深度慢遊小旅行，藉以瞭解大林鎮的街市歷史與文化。該校副校長林辰璋率學生與導覽志工、鎮民們一同出席共襄盛舉、許多關心與熱愛大林的鄉親朋友也齊聚大林火車站，現場逾70人歡喜結伴小旅行。

慢遊小旅行於大林火車站集結，首先由副校長介紹該校執行大學社會責任從大林慢城出發，擴散到鄰近鄉鎮並連結到國際的成果，包含協助大林通過慢城申請、推動慢食慢遊慢活的緣起、執行的過程及成果。接著由萬國戲院負責人也是該校校友江明赫則運用車站大廳的大林鎮地圖看板，從大林的地理位置開始介紹，並規劃慢遊大林的路線。因受到午後雷陣雨的影響，大家即漫步至萬國戲院改以影片及簡報導覽方式進行，並透過交流座談分享對振興大林的期待。

江明赫以幽默風趣的導覽技巧介紹大林，並以說故事的方式來吸引遊客的注意，將在地的歷史文化串聯各景點，讓每個景點更增添故事性與生命力。不僅讓在地人更加深入了解自己生長及居住的地方，也讓外地人更加認識大林，而喜歡大林。江明赫強調，要行銷大林，就要靠在地人自己介紹與推薦，也希望大家能透過此次活動了解大林的街市文化。

南華大學副校長林辰璋指出，學校長期深耕在地，並且與鄉鎮社區保持友好合作關係，近年也連續獲得遠見雜誌USR大學社會責任獎的「在地共榮組」及「綠色校園組」之楷模獎。未來將持續努力與大林鄉親建立共生共榮的平台，並擴大培養導覽志工行銷大林，讓大林慢城更具生命力。

鎮民們正在享用在地食材準備豐盛的蔬食饗宴。（照片/南華大學提供）

交流過程中，大家提出建議，包含期望鎮公所可以修復腳踏車步道、引進腳踏車租借服務等。近年大埔美工業區陸續設立不少觀光工廠，吸引成千上萬遊客，要如何留住人潮，並將人潮帶進大林鎮上，旅宿業及餐飲業扮演極為重要的角色，鎮民也提議應規劃相關配套，讓遊客願意再次來旅遊或是願意推薦朋友來大林。南華大學特別安排經營生機飲食餐廳的畢業校友張淑芬，特選在地食材準備豐盛的蔬食饗宴，並以最簡單的烹調方式，讓大家品嚐慢食的美味。此次大林深度慢遊小旅行，不僅讓每位參與者更加了解在地的人文風情，更體驗到慢遊與慢食的理念與精神。