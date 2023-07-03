臺北市112學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選複試，112年7月1日和7月2日於信義區光復國小及大安區仁愛國小舉行，並在公開、公正及公平之嚴謹甄選程序下辦理完竣。
教保員組複試成績採計項目為口試；教師組(含普幼組及特幼組)複試成績計算方式為教學演示（含教案編寫及試教）佔總分60％，口試佔總分40％；複試成績同分時，以教學演示成績高者為優先；如成績仍相同時，則由教師暨契約進用教保員聯合甄選會決定增額錄取與否。
錄取分發聘任作業採線上方式辦理，第1次志願選填時間訂於112年7月7日上午9時起至112年7月8日中午12時止，請錄取人員於臺北市112學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選系統填志願，並依簡章第捌點規定參加公開聘任。相關事宜請錄取者詳閱「臺北市112學年度公立幼兒園教師聯合甄選簡章」及「臺北市112學年度公立幼兒園契約暨用教保員甄選簡章」。
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