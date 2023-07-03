選擇高苑科大的學子有福了!台鋼集團旗下春雨集團，不斷持續的精進，挖掘更多各校狀元，高苑科大加入後，台鋼集團企業有了豐富的人才做後盾，這麼好資源，就等你來!

台灣鋼鐵集團捐資高苑科技大學後，雙方積極合作，7月3日高苑科大和春雨集團正式簽署策略聯盟合約，議定人才培育、產學合作…等多項合作項目，並在陳其邁市長的見證下，由春雨集團捐贈新台幣300萬元，幫助高苑科大招生與辦學，同時為春雨集團培育人才。

高苑科技大學於今年5月底，接受台灣鋼鐵集團捐贈，並正式解除專案輔導後，逐步恢復正常招生與辦學活動。為盡快步入正軌並善盡大學社會責任，高苑科大積極與台灣鋼鐵集團所屬企業，包含鋼鐵、網路通訊、化材綠能與休閒運動4大產業領域展開對接。首波績效由高苑科大與台鋼集團所屬的春雨集團議定策略聯盟。策略聯盟主要包含有技術研究、產品開發、產學合作、計畫申請、員工在職進修、就業媒合、學生校外實習、業師講座、推廣教育等共9大項，透過這些合作項目，希望幫助高苑科大招生，也讓高苑科大的教學、研究能量可以幫助春雨集團再精進。

7月3日高苑科大由代理校長張宏宇、春雨集團由春雨工廠陳其泰董事長代表簽約，高苑科大林輝政董事長、台鋼集團謝裕民會長、春雨集團翁重鈞副董事長…等人現場觀禮，並邀請高雄市陳其邁市長蒞臨見證。春雨集團現場並捐贈300萬台幣，鼓勵高苑科大辦學，指定成為入學獎助學金，由高苑科大為春雨集團培育未來各階層人才。

春雨工廠陳其泰董事長表示，春雨集團屬於台鋼集團一份子，轄下有春雨、春日、春邦等諸多企業，現在有高苑科大加入台鋼集團，讓企業有了豐富的人才搖籃和人才資料庫。本次的獎助學金捐贈就是希望高苑科大可以在短時間內，立即招募對金屬製造與扣件加工有興趣的學生就學。就讀期間，除了學校可以提供專業知識，春雨集團也將以業師的角色和高苑科大共同教學，希望培育出來的學生，可以具有務實技能，更直接為企業所用。因此，300萬獎助學金不會只有1年，只要成效良好，每年均可持續辦理。

高苑科技大學林輝政董事長表示，感謝台鋼集團幫助高苑科大，高苑科大目前正努力以超速度來恢復活力，並且要以2個月來達成去年一整年落後的辦學進度。本次春雨集團的策略聯盟與獎助學金活動就是高苑科大要趕進度的第一波活動，這筆獎助學金高苑科大將落實用在今年的招生，提供新生高額獎助學金，不僅免學雜費、住宿費，甚至還有生活助學金及保障就業。目的就是希望讓學生真正的安心就學、在校認真學習。林輝政董事長並預告，高苑科大目前積極接洽的不只春雨集團，台鋼集團下所有公司的對接工作均已展開，今年台鋼集團各家公司端出的獎助學金可能高達2千萬元，希望各界新生踴躍選擇高苑科大就讀。