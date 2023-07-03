為提升學子通識素養能力，教育部USR推動中心(28) 日與東海大學合作舉辦「共同培力工作坊」，以「教育部提升大學通識教育計畫(iGER)」計畫為主軸，邀請國內頂尖教育界學者，政治大學校長李蔡彥、清華大學副校長戴念華等人，一同探討通識教育與社會責任的未來教育發展，期能翻轉教育。

東海大學校長張國恩表示，東海的勞作教育強調做中學，學子藉由在勞動的過程中培養基本素養。除此之外，博雅教育也很重要，這鼓勵學生在追求廣「博」，及優「雅」得宜的同時，能夠同時力行所學，並為社會責任方面做出貢獻。

東海大學校長張國恩（左）與政治大學校長李蔡彥（右）合照。(照片/東海大學提供）

作為教育部USR推動中心的總主持人蘇玉龍指出，面對全球化時代的到來，過去僅以學科為基礎的學習已無法應對日益複雜的社會問題，學校需要培養能夠應對未來問題的人才。他指出，學生的學習不應僅侷限於傳統的學科知識，而應該與生活緊密結合，並透過實作的方式探索地方問題。蘇玉龍說，他鼓勵學生於在地社區中進行研究，因此他相信透過USR計畫與通識教育的結合，能夠協助學生打立扎實的素養能力，才能面對更多未來棘手的種種問題。

校長張國恩強調，教育者在實踐中，鼓勵學子持續精進知識、態度和能力的綜合素養，其中包括對於多元觀點的欣賞能力和對於社會責任的認知。未來東海大學也將持續推動這些理念與教育實務結合，以培育「博雅」的學生，他們將在未來社會上做出傑出的貢獻。東海副校長劉正指出，整體工作坊旨在讓各大專院校的學者能夠互相學習，探討如何將USR與通識教育緊密融合，重視在地關懷、永續環境、產業鏈結與經濟永續等多面向的永續發展議題，以完善大學的社會責任(USR)。