為促進我國與非洲國家交流，並協助非洲國家培育農業領域人才，教育部、外交部攜手屏東科技大學辦理「農業領域機構人才培育短期培訓班」，於今(3) 日舉行始業儀式，正式開訓。此次參與學員共計25人，分別來自南非、史瓦帝尼、索馬利蘭與奈及利亞4個國家，課程將於台舉行並為期3週。

教育部技職司長楊玉惠表示，此次培訓課程將聚焦於「友善農牧」技術，配合業師授課、農畜產業單位觀摩，以強化學員的基礎知識、提升實務操作能力並熟悉台灣農牧業市場現況。課程中也將邀請財團法人國際合作發展基金會、行政院農業委員會進行專題分享，內容包括介紹農業技術團等，是一套理論與實務兼具的培訓課程。

「非洲菁英人才培育專案」為外交部、經濟部、衛生福利部、行政院農業委員、僑務委員會與教育部對焦非洲聯盟所訂立之「2063議程：我們想要的非洲」所共同推動，其中在教育領域之計畫目標，期望藉由我國高教之醫療、公共衛生、師資培育及職業訓練等優勢領域，協助非洲國家培育高階優秀人才，並擴大我國與當地具規模之學研機構雙邊教育交流。

楊玉惠指出，台灣與非洲之間的交流一直很密切，目前在台非洲學生人數共計319人，台灣學校與非洲地區締結姐妹校也達到9所，期待未來能有更多互動與合作。同時也期許此次培訓專班學員學成回國後，得以應用在台所學之技術經驗，協助促進當地農牧業發展。