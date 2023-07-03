由教育部與廣達文教基金會共同主辦的「第十四屆廣達游藝獎」，7/1日在廣達集團總部廣藝廳舉辦頒獎典禮暨導覽達人決賽，廣達集團董事長林百里表示，《廣達游於藝》展出形式將進一步創新，讓台灣的孩子與世界接軌，迎接元宇宙的挑戰！

林百里以「百里爺爺」身份與他的AI智能小助理合製一支類VR沉浸式藝術短片，引領現場來賓回顧策展歷程，影片同時公布了即將推出的第30個展覽主題——「筆墨行旅 在東方名畫中旅遊」的展覽精華。林百里表示，《廣達游於藝》計畫不斷與時俱進，透過策展內容及展出形式的轉變，期許學子能與世界接軌，放眼未來，做好迎向元宇宙的準備。

教育部林騰蛟次長致詞 。（照片/廣達文教基金會提供）

教育部林騰蛟次長表示，教育部自103年起與廣達文教基金會共同辦理廣達《游於藝》計畫迄今已邁入第10年。透過引進國內外畫作，鼓勵學校利用展覽進行主題統整教學，培養學生自主學習，增進自信與口語表達能力，實踐藝術即生活的教育目標。

典禮中也穿插播放臺北市忠孝國中和新竹縣竹北國小兩個獲獎單位所錄製的《童拍童學》影片，充分呈現兩校學生的熱情及創造力，也可以感受到台灣的網路新世代對藝術的熱愛和創意表達與過去截然不同。

本屆游藝獎熱門看點仍集中在導覽達人獎項上，本屆賽事共1515位學生報名參賽，經過激烈的選拔程序及決賽後，中學組首獎由高雄中山附中孔令柔、桃園大園國際高中謝欣悅，和遠從馬來西亞吉隆坡臺灣學校來的徐子晴獲得評審青睞。國小組方面，則是臺中仁愛國小亷愛齡、高雄市福山國小陳永齊，及新竹縣竹北國小梁方守三人脫穎而出。

除導覽達人獎項外，同時公布本屆「行政推手獎」，由台南市開元國小李添旺校長、陳艷如主任，及台南市玉山國小鄭宇盛校長共同獲得。3 位資深教育工作者長期參與計畫，積極投入並結合臺南市各單位與學校展開多樣的展覽活動，長達七年的努力，獲獎實至名歸。。此外，也表彰參與 112 學年計畫的 20 縣市盟主。

教育部與廣達文教基金會長期推動藝術教育，讓藝術教育在地方深耕，落實108課綱跨領域學習之精神，將持續推動「產」「官」「學」三方面緊密合作，提升國民藝術與美感素養。