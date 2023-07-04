教育局於112年推出「FUN暑假任務」，鼓勵新北學生於6月26日至9月10日登入親師生平臺。完成任後可獲得點數兌換教育局小禮品，還可兌換Super Point，再兌換成Line Point、全家購物金、家樂福即享券、遠百sogo即享券等。FUN暑假任務與「Learnmode學習吧」、「PaGamO遊戲學習平臺」、「動物星球頻道」、「均一教育平臺」及「聯合學苑」合作，共同打造有趣且富有知識的暑假任務，讓學生們能夠以輕鬆好玩的方式持續學習，激勵學生努力累積點數，持續學習不中斷。

FUN暑假任務中最特別的獎品是「阿文局長的午茶時間」，由五位熟悉線上學習且累積充沛點數的學生，選擇此獎品。教育局長張明文特地與學生共享午茶，傾聽孩子校園生活點滴，也了解學生運用載具及平臺學習的獨特心得。

中正國中學生黃子桓說，老師會結合線上平臺佈置暑假作業，寫作業的同時，結合Fun暑假任務，努力完成就能累積大量點數。而獎品當中最酷的就是「阿文局長的午茶時間」，為了要換取此獎品，認真完成了好幾個Fun暑假任務，才成功兌換。

教育局張明文（右）與新北學生午茶時間合照。（照片/新北教育局提供）

教育局長張明文表示，新北市推動教育數位化轉型，鼓勵教師引導孩子使用線上教學資源，教育局也規劃各項活動提升學習動機。透過本次對談，面對面聆聽孩子使用親師生平臺的想法，使用者的意見將有助於各項教育政策的制定，再透過公私協力、校際之間合作，共同打造適合新世代學子的數位學習環境。