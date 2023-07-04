以北投國中為主力的中華女子壘球隊繼6月17日在U15 亞洲盃奪冠後，又獲邀于七月五日參加在日本宮崎縣「第4屆東亞國中生女子親善國際交流壘球大會」。此次邀請賽很榮幸獲得財團法人金星建設文化藝術基金會董事長詹雙發、牙醫師公會、北投金虎爺會、北投慈后宮等單位贊助，北投地方仕紳亦訂於六月三十日中午為近三年來榮獲10次全國冠軍的北投國中女壘隊員們設宴慶功，此次慶功宴特邀詹雙發董事長、林美娟執行長、運動好事協會謝文憲理事長、北投國中歷任校長與家長會長為北投國中女壘隊授旗，預祝女壘隊出國比賽獲得勝利。

北投國中女子壘球隊合影 (照片/臺北市立北投國民中學提供)

財團法人金星建設文化藝術基金會由金星建設股份有限公司于2019年成立，以薪傳永續深耕臺北市文化與藝術教育為宗旨，熱心贊助教育與文化活動，同時積極與各校及臺北市政府教育局認助清寒學生基金會合作，是一個協助支持清寒孩子，圓文化藝術夢的平台。也長期贊助北投國中的藝文活動，如：獅藝社、管樂社及熱舞社等各社團課程。基金會更聯合其他工商協會的力量，共同為清寒學生提供各項協助與支持。

中華女子壘球隊在邀請賽後，將全力投入練習，為十月在東京的世界盃備戰！