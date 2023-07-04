2023年適應體育微電影暨攝影競賽，今年共吸引33組微電影及25件攝影作品投稿報名，並有33件優秀作品獲獎。7月將會於國內北、中、南、東各區域舉辦適應體育巡迴影展。

頒獎當日除了臺北市副市長林奕華出席之外，新北市議員洪佳君、中華職棒前秘書長馮勝賢、味全龍隊啦啦隊長琪琪（劉怡琪）、知名Youtuber兼輪椅擊劍選手Chairman椅人Leo（何秉錡）；金馬獎編劇楊順清導演、崴邦國際目映台北總監吳建勳、中華民國身障棒壘球協會理事長潘瑋杰、唯希望影像文化有限公司紀冠宇導演等影視媒體領域專家；財團法人中華民國自閉症基金會劉增榮執行長等相關社福單位代表；臺北市立啟明學校張惠萍校長、臺中市立啟明學校廖連喜校長等貴賓均到場共襄盛舉。

本次競賽也邀請各界專業人士擔任評審委員，由金馬獎編劇楊順清導演、富邦文教基金會總幹事冷彬、大愛電視台節目內容創作中心副總監吳郁玟、崴邦國際目映台北總監吳建勳、Bravo FM91.3經理吳瑾瑜、中華民國身障棒壘球協會理事長潘瑋杰和動一動總編輯鄭匡寓等不同領域專家學者，給予多元觀點且公正的評比。

獲獎團隊指導老師及學生獲得教育部體育署獎狀與禮券。 (照片/國立臺灣師範大學提供)

第六屆舉辦適應體育微電影競賽，由教育部體育署委託適應體育發展中心與國立臺灣師範大學特殊教育中心承辦。無論是在普通班、特教班或特教學校中，適應體育都有其可發揮的位置，因此本屆競賽微電影類設置三個組別，以呈現多元的適應體育實施樣貌。「普特融合組」微電影作品著重於一般生和特殊生共融運動中的調整與合作；「愛動行動組」則針對特殊生需求，進行個別化的體育教學設計，以上兩組作品除了劇情與人物的刻畫，更兼具理念與知識的傳達；「快閃倡議組」則仰賴師生發揮創意，僅用短短30秒的影片為運動平權發聲。

日前頒獎典禮當中，臺北市副市長林奕華表示：「在國民體育法和特殊教育法的雙重保障下，教育人權不斷地進步，且透過特殊教育修法，很高興能將適應體育這樣重要的議題納入法律，並期望透過地方與中央攜手共同推動完善適應體育，讓更多身心障礙學生可以走出教室參與運動。」

中華職棒前秘書長馮勝賢於典禮中分享被一位視障球迷感動的故事，這位球迷在尚未失明前就已是馮勝賢的球迷，而今仍抱有和偶像一起運動的心願，馮勝賢將在今年10月以陪跑員的角色與這位球迷一同參與Ironman國際鐵人三項賽事，一圓球迷心願。

教育部體育署學校體育組蔡忠益組長也表示：「去年教育部體育署適應體育發展中心揭牌，代表適應體育發展跨入新的里程碑。在111年大專校院凡設立特教系、體育系計有21所加入適應體育計畫，讓高中以下學校更能有推動適應體育的支持系統，並完成2908人次適應體育教師增能，讓第一線教學現場發生改變。今年5月29日特教法修法修正通過，在特教支持服務中正式納入適應體育。」法律的修訂、預算增加、參與的人員更加多元，再再體現適應體育的重要性。

味全龍隊啦啦隊長琪琪（劉怡琪）表示很榮幸能參加本次盛會，也在典禮中特別分享重度腦性麻痺的弟弟也是一位非常熱愛運動的身心障礙者，礙於身體的狀況無法走路或運動，但這並未阻撓弟弟對運動的熱情，琪琪小時候會和父親一同帶弟弟去打保齡球，後來也因為弟弟而成為職棒啦啦隊隊長，希望未來弟弟成為球評的夢想能夠成真，以不同的形式參與運動，如同本次競賽「適在必行」的精神。同時她也一同呼籲未來希望臺灣所有的運動場館和運動賽事能夠更友善，歡迎愛上運動的身心障礙朋友。

此外，頒獎典禮中一大驚喜彩蛋為臺灣桌球教父莊智淵，以線上方式驚喜現身致詞，身為奧運桌球國手莊智淵雖然人在克羅埃西亞比賽，但仍透過影片恭喜臺北市立文山特殊教育學校作品《鐵布鐵妮絲》，並表示：「在這件特別的作品，我看見身心障礙同學能透過適應體育調整，享受運動的快樂。」同時肯定在場所有入圍者已是「臺灣融合教育的希望之光」。

本次競賽及典禮得以看見適應體育發生在臺灣的每個角落、每個學校，透過不同的作品，如：「普特融合組」入圍作品《適在必行－just do it》由屏東縣琉球國小黃柏宥、蔡朵先、洪峻丞、蔡東祐、陳昊廷共同拍攝，描述在體育和特教老師的共同討論以及同儕指導下，特殊生在樂樂棒球比賽中與同學合作無間，更共同完成校內特色的獨木舟挑戰；「愛動行動組」入圍作品《愛上體育課》由來自新竹縣自強國中的徐仁韋及視覺障礙學生梁瑜涵共同製作，從視障生第一人稱的口白出發，呈現其在影片製作過程中的高度參與，從跳繩、腳踏車、籃球等多元運動項目，也能看見其對適應體育的熱衷；「快閃倡議組」入圍作品《小駿「手」門員，融合在順安》則是由宜蘭縣順安國中的藍予駿、黃鈺霖拍攝，以流暢的運鏡，呈現特殊生與一般生各自找到合適角色，共同上演一場精采的足球運動，展現適應體育的多元樣貌。

攝影類也從25件參賽作品中挑選出精彩照片，捕捉特殊生在運動過程中的力與美，投入的神情和自信的身體動作，將特殊生對運動的認同表露無遺。其中以宜蘭縣安安慢飛天使家庭關懷協會蘇泓人拍攝之《生命的光需要連續「乒」》別具意義，透過重複曝光的獨特方式，紀錄特殊生嘗試桌球的動態歷程，為畫面帶來更強烈的感染力。

今年的參賽作品體現多元的精神，呈現校園中不同型態及項目的適應體育，倡導身心障礙學生的運動平權，並為體育課中的融合參與提供正向示範，希冀藉此促進大眾對於適應體育的瞭解與認同。