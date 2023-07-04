教育部國教署於日前辦理「全國自然科學領域輔導團成果暨科學展館資源研討會」，藉由，促進優質科教資源推廣。國教署表示，未來中央輔導團將持續與國內22縣市科教夥伴齊聚五大科學展館合作，冀能透過共同規劃的研討會，傳達、推廣課綱相關理念並推廣運用各館科學教育資源，豐富課程與教學。

國教署中央輔導團自然科學領域每學年度末皆舉辦全國22縣市輔導團成果發表會，包括各縣市自然科學領域輔導團發展的亮點課程或特色、精進計畫推動，或與中央團的協作成果，例如：戶外教育、教具漂箱、科學閱讀、議題融入課程、素養導向教學評量等主題，透過發表與交流團員可相互觀摩學習，交流資源與輔導團業務。111學年度更與教育部轄下館所合作，搭起與五大科學展館合作橋樑。

團員們相互觀摩學習。(照片/教育部國教署提供)

國教署說明，國內五大科學展館（海科館、科教館、科博館、科工館、海生館）向來是推廣科學普及的重要科學教育機構，除館內展覽，長期以來開發許多中小學科教課程、媒體、教具、科技輔助或互動平臺等教學素材。此次由中央輔

導團規劃「111學年度輔導團成果發表會」，呈現一年來中央與地方輔導團自然教育推動成果結合五大展館資源，研討科教資源需求、開發與合作等，透過活動的交流獲得有效推廣至各縣市學校教師實踐於課堂資源，讓更多學生受惠。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，十二年國教自然科學領域課綱注重「探究與實作」的精神，為了共同促進跨校交流、學生自主學習，科博館持續強化既有數位學習管道，整合推動「虛實融合資源」，包含：探索科博尋寶趣APP、學校師生行動悠遊學習、iCoBo行動智慧導覽、師生跨服務入口網等。除了實體來館參觀特展、參加各式科教活動，中小學生同時也可透過科博館官網設置的「線上博物館」頁面自行探索。