大同大學今天宣布，自8月1日起，補助全校學生學費，每人每年1.5萬元，加上日前行政院宣布明年起補助3.5萬元。大同大學學生一年可獲補助5萬元學雜費，相當於公立大學收費。

大同大學112學年度起每生補助學費1.5萬元。(照片/大同大學提供)

教育部統計公私立大專校院學雜費落差，平均每年相差5萬元，日前行政院宣布明年起補助3.5萬元。大同大學校長何明果說：「還差1.5萬元，本校學生由大同大學以獎助金來補助」。

大同大學全校補助學費一年所需金額約為5千萬元，財源為校友募款。大同大學董事會已於7月3日通過，112學年度入學新生以及在校生(大學部、研究所)皆為補助對象。

大同大學創校精神為「公益興學」，創校之初即比照公立學校收費。因應人口變化、人才需求、師資結構以及教學品質，十年前即著手規劃「大同大學2026+計畫」與「大同大學2031+計畫」，在財務穩定之下，提前恢復公立學校收費目標。未來將逐步降低生師比，提升教學研究與輔導品質。