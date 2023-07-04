時報出版日前出版知名作家陳玉慧（Jade Y.Chen）經典作品《海神家族》，透過一名異鄉女子的溯源之旅，以複瓣結構一層層推進家族愛恨幽辛。本書榮獲2006年第一屆紅樓夢獎（世界華文長篇小說獎）決審團獎，以及2007年台灣文學獎長篇小說金典獎，不只是一本重量級的長篇小說，更是每個台灣人都應該看的一本書。

作者陳玉慧自年少開始寫作，逐漸成為文字魔幻師，以「會說故事」聞名。曾在巴黎學習和從事戲劇，編導多齣舞台劇，後在德國擔任駐歐記者，屢有獨步國際新聞，近年轉向影劇編導，文學和電影作品曾獲多項大獎，多部小說亦外譯出版。

《海神家族》從女性的視角出發，結合不同的歷史脈絡，建構出一個關於台灣這塊土地上歷史、宗教、民俗及情感的故事。書中也花了很多的篇幅談論女主角對於原生家庭給她的影響，包括感情觀、性格塑造等等，也有家族間的矛盾與和解。作者透過書寫家族故事，面對陰影，試圖剝離傷痛，重建自我。作者以精錘及深入心理的文字描繪神與人的返家（home coming）旅途，以優美而哀傷的語調敘述家族樂章，同一旋律在不同篇章變奏交響，各自獨立又緊密銜接，情節動人，故事引人入勝。

陳玉慧建構陰性史觀，為台灣家族史寫作樹立全新的文學風貌，她描摹歷史邊緣性的人物，影射百年台灣命運和歷史傷痕，深刻思索台灣人的意義，解答個人與族群的融合與對立，為台灣近年來長篇小說最重要收穫！