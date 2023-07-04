因一場畢業30年返校同學會活動，重新牽起新埔工專77年入學校友的情誼。這群闊別重逢30年未見的同學，在活動後組成「新埔77兄弟會」line群組，成員為77五專及80二專的同學，短短兩個月即找回266位校友加入群組，大家每天在網上敘敘舊。目前任職於信誠法律事務所的呂朝章律師為首任會長，他期望藉由持續舉辦相關聯誼活動，熱絡同學間的情誼，能對同學們的工作事業及生活等方面可以帶來幫助與助力！

呂朝章會長表示，新埔工專77級當屆有16班，共計800位同學，266位同學的加入，代表超過1/3以上同學的向心力。成立「新埔77兄弟會」line群組只是一個美好的開端，希望大家能一同將這樣的熱情一直延續下去。

呂朝章律師（前排右一）獲推為新埔77兄弟會首任會長，在核心幹部努力下，陸續把各班各科的兄弟姐妹都找回來。(照片/聖約翰科大提供)

「很高興大家加入77兄弟會，我們是共同生活了5年的異姓兄弟姐妹。」、「30年了，又遇到了一起在新埔仔共同生活了5年的異性兄弟，感覺就是『爽』！」、「我們真的很幸福喔！這樣可以拉到266個曾經在一起生活的人聚在一起。」、「讀新埔工專真的是人生最有意義的一段旅程啊！」兄弟會成員對於群組的成立，覺得非常感動，也很感謝幾位核心幹部的用心與努力，把各班各科的兄弟姐妹都找回來了，那種「我們是一家人」的情感也回來了。

新埔77兄弟會群組裡，以機械科參與的人數最多，共計91人。(照片/聖約翰提供)

機械科李偉仲說，新埔77級校友臥虎藏龍，有3位同學曾當選聖約翰科大傑出校友，是母校之光。雖然大家當年學的是電機、機械、電子或工程科，但目前在群組裡的266位同學之中，有7位教授、2位中醫師、2位律師、3位老師、1位會計師、1位社工師、1位警察及1位書記官，同學跨領域發展，斜槓人生做得有聲有色。最特別的是，還出了2位明星藝人，知名的三立偶像劇一哥謝承均（仔仔），正是新埔77級電機科的校友。能跟知名藝人在同一個line群裡相聚，不少校友都感到非常榮幸。

機械科李偉仲（左四）每天在群組裡介紹同學的公司產品及服務，讓群內同學藉此重新認識。(照片/聖約翰科大提供)

「我們希望分享資源，讓群裡的兄弟們可以取得支援。」目前從事設備研發及製造的李偉仲，雖然白天工作忙碌，但每天晚上22:00之前，仍會在群組裡介紹77同學們的公司產品及服務，讓群內的同學們可以藉此重新認識老同學。李偉仲說，同學間不論官階大小，大家都是同校同屆的同學，透過同學自我介紹及工商宣傳的方式，不但可以達到同學間的資源共享，互相支援，也能讓老同學們重新互相認識。希望同學們繼續邀請77五專及80二專的同學加入「新埔77兄弟會」群組，讓中斷了30年的五專同窗情誼，能在畢業30年之後，再續前緣。