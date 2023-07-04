新冠肺炎疫情於2019起壟罩全球三年的危機，使智慧科技及精準健康（醫療）發展帶來轉機。中臺科技大學追隨國家重點產業－生技醫藥產業發展，融入運用大數據平台及生技-資通訊（Bio-ICT）之專業實務課程，提升就業學程培訓學員具備智慧整合照護能力，增加學生在台灣、日本、南韓、印尼及菲律賓有更多認知症照護相關產業之就業、創業與專業能力發展的機會。

中臺科大通過112年勞動部智慧整合照護學程計畫，攜手臺北榮民總醫院、台灣整合照護學會、輔仁大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部臺中醫院、衛生福利部豐原醫院、衛生福利部草屯療養院、澄清綜合醫院、彰化基督教醫院、南投縣政府衛生局、衛生福利部朴子醫院、優照護&優時間銀行雲等多方合作，培養學員在社區、家庭及機構具備智慧整合照護能力，積極朝向保健、預防、診斷、治療、照護之健康願景努力，並接軌全球健康醫療照護科技產業，致使學員成為全球精準健康之促進者，增進服務對象健康福祉，應用智慧科技提供快速及質量並進的整合照護。

培訓學員實務專業技能訓練（照片/中臺科大提供）

中臺科大與智慧醫康養整合醫療照護先驅－衛生福利部豐原醫院協議，以中臺科大為辦理112學年智慧整合照護學程計畫實務訓練課程之大專校院，藉由課程培訓予以提升學生之專業知識、技能與態度，增進職涯規劃、職場競爭力及順利與職場接軌，藉由雙向合作以培育具有實作力及就業力之優質專業人才。課程多元且豐富，涵蓋臨床智慧科技及精準健康醫療照顧實務專業技能訓練、國際認知症照護認證課程與認知症照護創意互動課程，甚有青年預聘計畫－智慧整合照護工作崗位訓練360小時實務訓練。除此之外，學程也提供學員參加國際專業失智照護聯盟（IFDC）之國際專業失智症照護認證（DCE）考試機會，去（111）年共有13位學程畢業生通過DCE筆試認證，不僅有助同學具備國際規範與標準的失智症照護專業知能，帶給失智症患者專業照護與更好的生活品質，同時提升學生國際照護領域的就業力。

中臺科大秉持技術專業、人文關懷之辦學理念，長期深耕大健康產業人才培育，鼓勵學生築夢學習，透過結合專業知識、理論及技術資源之實務應用課程，培養學生工作適性及職場觀念軟實力。中臺科大未來將持續推動更多助於提升就業競爭力之相關課程，使學生掌握社會趨勢、確認志向及未來職場需求，做好準備成功轉銜就業與創業，共創璀璨的職涯藍圖！