臺北育達高中表演藝術科高二年度組展近日於本校綜合大樓五樓大禮堂隆重上演，綜藝組二51班、戲劇組二52班、舞蹈組二53班經歷高二分組後一年的磨練，終於來到他們最緊張也最期待的日子！這屆同學也非常有創意，融合各組表演名稱《我們的十七歲》、《荷珠新配》、《通情令》，以《十七歲這樣荷情荷理》作為表演前的宣傳和海報設計。

綜藝組二51班《通情令》，以〈珍貴的古物〉、〈迎賓派對〉、〈保鑣的視線〉、〈恐慌 猜忌〉、〈午夜時分〉、〈正面衝突 搶奪〉為篇章，表演出對「竊盜」的省思，外加最後的〈謝幕秀〉，綜藝組的同學個個身懷絕技，帶來令人驚豔的馬戲雜技。吳政澤導師感性說到：「生活就是藝術，很幸運遇到班上這群孩子，他們也帶給我許多成長，謝謝大家都懂得彼此相互扶持。」

戲劇組《荷珠新配》用撲朔迷離的劇情走向讓觀眾沉浸其中、拍案叫絕。（照片/育達高中提供）

戲劇組二52班《荷珠新配》，由伍玉婷導師擔任製作人。在這部戲劇中，同學各司其職，分別擔任實習導演、舞台監督、舞台、服化、行政、音效、燈光、多媒、編創組織工作，成為最堅強的幕後團隊，幕前則由簡亮宇、趙玟如、彭廉恩、翁顗傑、陳芊妤、林璟鋒、何梓佑同學擔綱主要演員。撲朔迷離的劇情走向讓觀眾沉浸其中、拍案叫絕。

舞蹈組《我們的十七歲》以十支編舞詮釋舞蹈組同學在育達這兩年的點滴與生活。（照片/育達高中提供）

舞蹈組二53班《我們的十七歲》，以〈開學〉、〈上課日常〉、〈疫情〉、〈郊遊〉、〈校園戀愛〉、〈舞蹈考試排練〉、〈壓力〉、〈叛逆〉、〈舞蹈想像未來〉、〈結業式〉等十支編舞，每一支舞都確實緊貼表演主題，也完美詮釋舞蹈組同學在育達這兩年的點滴與生活；葉馥甄導師於演出結束後哽咽致詞：「同學們真的都很努力、很辛苦，也非常謝謝在座每一位到場支持的人。」

最後，表演藝術科孫杰民主任表示，在表演這條路上，難免會遭受挫折或是一些質疑，但表演對我們來說，就是這麼迷人且能帶給社會能量的。既然每個人都選擇了這條路，要繼續堅持熱愛表演!