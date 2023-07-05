臺北市公立及非營利幼兒園再次招生！為提供家長選擇，教育局再次釋出3-5歲班公立幼兒園缺額計438名、非營利幼兒園244名，共計682名缺額，缺額學校名單與人數已於7月5日公告招生E點通（https://kid-online.tp.edu.tw/）及北市尚有缺額之公立及非營利幼兒園網站。

本次登記比照今年招生簡章規定，每名幼兒僅限登記公立及非營利幼兒園各1園。其中公立幼兒園依法定需要協助幼兒資格為優先，再依5、4、3歲幼兒順序錄取；非營利幼兒園則依各園缺額招生年齡，以法定需要協助幼兒為優先，再為一般生。請家長準備相關證明文件，於112年7月6日上午9時起至7月9日下午5時止，依各幼兒園公告方式辦理登記，如有相關問題，請電洽各幼兒園協助。

為提升公幼教育品質，113年起每年補助公立幼兒園設施設備5,000萬元，4年共補助2億元，以提供給孩子更優質、安全的學習環境。此次雖釋出數百位缺額，但仍有區域性差異，公共化教保服務比例較低者如大安區，全數額滿；反之，公共化教保服務比例較高者如文山區，仍有較多缺額。

教育局會持續分析近年各區域園所招生情形，朝「平衡區域落差、調整班型/年齡、各區域招生情形」等方向進行規劃，仍有缺額園所將優先降低師生比，且日後新設園所班級均納入2歲專班規劃，現有園所則依區域需求考量餘裕空間進行增班或轉型2歲專班，透過務實檢討區域供需情形，以多元化方式增設班級數。

各幼兒園將於112年7月10日下午2時進行抽籤，教育局提醒家長把握本次登記機會，並記得在抽籤後7月10日（星期一）下午3時到各園網站查看錄取名單，獲錄取者請依幼兒園通知時間及方式辦理報到，以維護自身權益。