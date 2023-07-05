「112年度海洋美學夏令營」7月4日至7月7日舉辦，遴選全國高中職美術資優班、美術班、設計相關科系及具藝術才能與創作興趣之學生參與，以推廣海洋美學與藝術創作，讓高中生齊聚一堂以藝會友，彼此切磋、交流。這次夏令營以「海洋知能」與「立體造型」為核心探究主題，結合跨域美感引導，透過豐富的課程活動，探索海洋議題、創作大型海洋藝術裝置，提升學員們的海洋素養與藝術創意，進一步推廣海洋美學與環境永續發展、推動全臺高中職藝術資賦優異學生校際交流。

海洋美學營邁入第15年，全臺累計1,435位學生參加，承辦學校臺東女中表示，今年嘗試轉型，從以往平面藝術創作轉為大型裝置藝術共創，作為回顧過去課程活動、檢視推廣成效、展望永續未來之契機。這次也走出校園，除了邀請專家學者開設跨域講座課程，更媒合大學端資源及民間在地藝術計畫，共同完成「地景船共創」的衛星計畫，從無到有、從單點至多面，跨域創作一艘具真實船體結構、能夠融入並反映環境的船。這艘地景船預計放置於臺東海岸線，要讓海洋藝術創作不僅僅是映射太平洋的浪起潮湧，期待通過共創形式深耕在地，開啟跨領域合作的永續潛能。

本次營隊邀請「2022年南迴藝術季─藝術萌生地」策展人、「共感地景創作」負責人─中原大學建築系陳宣誠副教授擔任指導講師，從地景藝術的角度，引領學生認識結構與空間、實驗創作媒介與技法、提出海洋與船在創作上的可能性。課程中，將這一地景創作拆解為5個單元進行教學與體驗，學員們會在每一環節中實際運用這項技術，例如木工裁切組裝、電焊工法、金屬編織等等。在一系列體驗與創造的過程之後，每位學員皆會產出個人模型，並參與大型地景船的部分共同創作。而這些製作大型空間結構的相關技術，對於營隊主要招收的高一與高二學生而言，幾乎都是從未接觸過的領域，是一次難能可貴的務實經歷。

海洋美學夏令營課程現場 (照片/教育部提供)

另外，營隊課程還邀請國立臺東大學柯良志助理教授分享「創作媒介與思維」，以協助這次參加學生增加對於立體造型與創作思維的概念，引導因愛海而衍生的海洋跨域創作，讓學生敞開心胸，感受海洋的五感體驗與生命連結。

延續往年傳統辦理體驗課程，搭乘賞鯨船於太平洋無垠浪濤上尋找鯨豚蹤跡，藉此與海洋近距離接觸，也同時邀請國立成功商業水產職業學校蔡安泰主任隨船擔任講師，現場解說臺灣東部海岸常見鯨豚習性及海流特色，更與水產試驗所東部海洋生物研究中心合作，透過參觀與導覽，使學員深入了解海洋生態的美麗與哀愁。

教育部表示，為引導學員在活動中能更深度反思海洋與自身的關係，因此安排行前研究，讓每位參加學員在營隊前能回顧個人興趣與生活經驗，主動蒐羅相關資料、開啟對二大主題「海洋」與「船」的好奇與探查，並於營隊期間透過各項體驗與實作感受環境、記錄學習足跡，進而於營期結束後綜整活動經驗，產出每位學員面對海洋與藝術共感、共創之後獨一無二的學習歷程。

這場以臺東女中校地與臺東海岸線為主場的海洋美學夏令營，不僅融入海洋教育議題與美感教育，以「船」作為發想核心，更透過海洋體驗、材質實驗、以及跨域創作等過程，重新發掘土地與海洋、社會與海洋以及人們與海洋的關係。教育部期待透過海洋美學夏令營的活動，培養更多具有海洋素養和藝術創意的學生，加強對海洋的關注和保護，同時透過跨領域，推動校際間的交流，使海洋美學與在地文化得到更廣泛地推廣。