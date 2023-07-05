產業與學界攜手合作培育人才，上銀科技股份有限公司於7/4日捐贈六軸關節式機器手臂給義守大學「工學院」機械與自動化工程學系，希望藉由高規格的設備，讓年輕世代可以在大學四年中學習專業養分，義守大學特別舉辦捐贈儀式，感謝上銀科技贊助“一臂之力”。

上銀科技成立於1989年，以HIWIN自有品牌行銷全球，營運總部設在台中，主要從事傳動控制關鍵零組件及次系統的研發與製造，為世界傳動控制與系統科技的領導品牌。上銀科技助理總經理吳俊良表示，藉由機器手臂設備捐贈，將業界的力量傳遞至校園，讓更多學生能在學校裡累積多方面的專業能力，相信義守大學「智慧設計與製造中心」的成立，能點亮青年學子在智慧製造領域的學習與研究。義守大學校長陳振遠開心的表示，義大機械系有「上銀科技公司」所捐贈機器手臂的加持，機械系便可以邁入智慧設計與製造的高階應用，非常感謝上銀科技對義守大學的支持；尤其是在產業與學術界攜手合作下，共同培育智慧機械人才。

上銀科技捐贈百萬機器手臂助義守大學一“臂”之力，校方以3D列印與金屬加工技術製作小型機器手臂模型作為回禮(照片/義守大學提供)。

上銀科技為國際級的大型企業，是世界傳動控制與系統科技的第二大品牌，也是臺灣精品獎金質獎、銀質獎的常勝軍，更連續3年榮獲台灣最佳國際品牌TOP25。不但專業領域成就非凡，還成立上銀科技教育基金會專注於精密機械領域的人才培育，像其舉辦的上銀機械碩士論文獎，第一名的獎金有100萬元，還安排得獎師生前往日本參觀專業大展並參訪日本指標性大廠，已被讚譽為機械業的「諾貝爾獎」，是產學合作的標竿企業之一。

義守大學與上銀科技公司攜手交流，將業界的力量傳遞至校園，讓更多學子在校園裡累積多元的專業能力，點亮智慧製造領域的學習與研究(照片/義守大學提供)。

捐贈活動就在義守大學的「智慧設計與製造中心」登場，價值百萬的六軸關節式機器手臂在師生團隊操作下，俐落執行CNC機台上、下料的精準動作，完美呈現高品質技術。六軸關節式機器手臂可應用於搬運、焊接、組裝等領域，搭配手臂模擬軟體HRSim(HIWIN Robot Simulation)可離線編程，解決並排除奇異點(Singularity)、超出工作範圍(Out of reach)、節點極限(Joint Limit)、碰撞(Collision)等學習操作手臂時常遇到的問題，大幅降低教導路徑、提高學習效率與便利性，有效縮短前期系統可行性評估和導入的時間。上銀科技的機器手臂不僅可以展現工件於CNC機台的智慧化上下料動作，也可提供學生們學習自動化虛擬環境的建構、機器手臂實務操作與虛實整合的體驗，對於義守大學導入智慧科技的教學目標有如虎添翼的效果。

義守大學的「智慧設計與製造中心」主要分兩區，分別為「彈性智慧製造中心區」與「大型CNC工具機區」，是一基本物聯網(IOT)架構，也是引導學生走入工業4.0的教學平台，擁有健全實作教學與創新特色教學，並讓相關科系有教學、研發、管理等製造平台的彈性應用，現階段已利用中心的設備，達成具有實質產官學合作的效益，譬如義大醫院的醫療輔具應用、太陽能無人機的製作競賽，以及智慧型電動車的設計開發；現在也應用於AR/VR的工具機教學設計。「智慧設計與製造中心」未來更可結合鄰近校園的「仁武航太園區」，進行產學合作，並作為園區廠商的技術培訓基地，創造雙贏。