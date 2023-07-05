為了要拉近公私立大專學雜費的差距，日前行政院加碼，推動減免私立大專學雜費3.5萬元。面對政策上的牛肉，大學生應該要怎麼選擇？建議大學生選擇學校的時候，應該要注重「學校未來發展的潛力」、「教學的質量」、「能夠給予單一學生資源的多寡」、以及「各科系的實際表現」來決定未來要選擇的學校。

近日各家媒體均大幅揭露各項排名，除了THE、QS、世界一流學科排名、甚至是國內的遠見雜誌也推出大學排名的報導。除了台成清交傳統老牌學校被大幅的報導之外，媒體也揭露了許多正在崛起的學校，與各項排名的洗牌。再加上日前私立大學學費補助的因素，到底大學生在選擇大學時，應該怎麼決定？

國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系廖翌如同學表示，當初也在私立大學與公立大學的決定中猶豫。但以結果論來說，選擇公立大學還是正確的選擇。原因在於除了學費還是較具競爭力之外，班上同學申請學海築夢計畫出國交換或實習，獲得補助的金額大約落在13到20萬元不等；新南向學海築夢計畫平均也有6萬元。這和競爭激烈的頂大來說，在每一學生可以分配的資源上就有很大的差距。甚至在畢業專題的製作上，因為南投的產業透過暨大USR計畫長久合作密切。因此，在拉贊助上，獲得地方企業大力6位數以上的支持。與其他學校相比，暨大在單一學生資源的挹注，遠遠高於都會區的學校。

暨大校長武東星也表示，暨大繼去年遠見雜誌「辦學最佳國立大學」擠進前10強後。今年在「公立大學30強」排名18、「人文社科大學30強」排名10、「教學表現30強」排名29，甚至是「產學合作表現30強」也榜上有名。其中，尤其是在教學表現中，與去年相比向前躍進了8個名次，表現極為亮眼。暨大近年來以辦學亮眼實績，吸引新生就讀，招生逆勢成長近4%，今年新設護理系也開始招生，未來也將投資上億元改建學生宿舍、設置太陽能綠電設施與汽機車遮雨棚、完成建構全台最大的雙語真人圖書館與語言中心、全新開幕學生餐廳園區、共享機車租借、中彰投苗生活圈月票搭乘台灣好行直接進入校園699吃到飽。透過交通、生活、教學、與各項資源建構更便利與具有競爭力的大學環境。