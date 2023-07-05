佛光大學文資系大二生吳融政今年榮獲2023「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」銀牌，表現優異，讓臺灣宜蘭揚名國際，林姿妙縣長5日特別接見頒獎，並給予加油與鼓勵！佛光大學校長何卓飛、體育中心主任周俊三、指導教授吳良民等人也到場見證光榮的一刻。

佛光大學文資系大二生吳融政榮獲亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽銀牌（照片/佛光大學提供）

吳融政就讀吳沙國中時，開始培訓輕艇項目，成為宜蘭在地相當優秀的體育人才。而吳融政來到佛光大學後，校方也大力支持他投入運動賽事，吳融政也特別感謝佛光大學的老師為了配合輕艇練習與比賽，而經常為自己彈性上課，讓他無後顧之憂的發展，往追夢的旅程全速前進！

佛光大學何卓飛校長表示，非常恭喜才大學二年級的吳融政同學優異的表現，祝福他在未來能有許多精采的表現！宜蘭在地有許多優秀的體育人才，包含日前在波蘭世界盃摘金的賴冠傑，也是佛大畢業的校友。為了栽培宜蘭的優秀體育生，佛大透過一貫化培養體壇新血，打造多元體育人才養成機制，今年更推出「運動與健康促進管理學士學位學程」，佛大希望透過與在地連結，提供有體育專長的學生一個安心的就學環境，扎根體育人才。