112 學年度分科測驗應考資訊查詢系統將於 7 月 6 日上午 9 時起開放，考生可至大考中心網站「112 分科測驗試務專區」查覽、列印，或以電話語音（02-23643677）查詢。若報名資料中有填寫行動電話號碼之考生，會於同日以 0911-511-467 手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。7月6日可查詢內容包含：考生姓名、應試號碼、考區、試場、無冷氣試場（有申請無冷氣試場者）、報名科目、考試日程；7月10日試場分配表及考試地點公布日起，可再查詢應試之考場學校與地點。

有鑒於疫情趨緩，主要措施調整後包括：考（分）區設置不同備用試場分別提供流感、COVID-19 篩檢陽性考生應試以及擬定應試相關規範；一般試場應試考生自主配戴口罩，節間休息與中午用餐原則不再規範；開放親友陪考，不再製發入場識別證，進入考（分）區無須查驗身分；考（分）區不再管制考場進出場動線，補送應試有效證件應送至試務辦公室或試場；維持考前與每日試畢後環境清消，考前一日查看試場僅可於試場外查看考生座位等。

大考中心表示考生於考試前若經 COVID-19 篩檢呈現陽性，除屬中（重）症考生經醫師評估需住院隔離治療而無法應考，得另從招生管道進行補救措施外，皆可應試。

大考中心強調國內COVID-19疫情雖已趨緩，但夏季正值各種傳染疾病流行之際，提醒考生隨時留意個人飲食與衛生習慣，勤洗手與消毒，並避免出入人潮擁擠的地方。同時也提醒考生，應試時應攜帶應試有效證件正本，因開放親友陪考，不再管制進出場動線，進入考（分）區時亦不查驗身分，如考生忘記攜帶應試有效證件而由親友補送時，須於當節次考試結束鈴聲響畢前送至試務辦公室或試場才不記為違規。