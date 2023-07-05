近期舉辦的「2023電競女神盃」，以時下最熱門遊戲《傳說對決》作為賽事項目，連續兩日在臺北育達高中大禮堂展開激烈對決，現場匯集超過三百多位選手齊聚競技，而本次的電競女神盃，也特別與育達高中多媒體設計科合作，提供同學體驗實際舉辦大型電競賽事的機會。

「電競女神盃」是為了讓喜愛電競的女性玩家，能夠有個發揮舞台，展現不亞於男性玩家的競技能力。破除迷思，提倡性別平權，為廣大的電競愛好者，提供一個展示自己實力的平台，其中不乏知名實況主、前職業戰隊選手出席參賽，一同響應電競女神盃。

結合新媒體科技、3D數位設計、虛實整合、元宇宙概念等，領先學界開設「新媒體影視設計實驗班」。(照片/育達高中提供)

「電子競技」為育達高中多媒體設計科重點發展領域之一，不僅斥資百萬打造兩間專業級電競直播教室，更創全國先例，與全球知名PC大廠宏碁合作「電競數位遊戲設計班」，由產學雙方聯手培養跨領域電競人才。而今年度，育達高中更看見新媒體產業的蓬勃發展與快速進步，以及業界對於專業人才的高度需求，故結合新媒體科技、3D數位設計、虛實整合、元宇宙概念等，領先學界開設「新媒體影視設計實驗班」，協助志在成為影音創作者的年輕學子們，建立新媒體先備知識，培養一生受用的專業能力。

當然，有厚實的專業知能作為基礎，也必須擁有良好的實務技術與視野才能不斷與時俱進，在競爭激烈的就業市場脫穎而出，為此，育達高中積極與產業界攜手合作，提供許多優質的職場實習機會，如本次的電競女神盃，三立媒體集團便特別與該校多媒體設計科合作，提供同學體驗實際舉辦大型電競賽事的機會，直接了解產業工作實況，為未來的職涯規劃建構更完整的概念及目標。

育達高中多媒體設計科黃柏諴科主任表示，本次活動，多媒體設計科同學於業師群的帶領下，參與活動助理、裁判、賽事導播、賽事攝影、活動紀錄等第一線工作，有效累積對於大型活動的籌辦經驗。而新學年度起，三立媒體集團的導播師、攝影師更會直接蒞校授課，相信對於每一位喜愛新媒體影音的同學而言都是最佳的學習機會。