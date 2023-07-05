夢想淘心室7月5日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到得過長篇劇本八十萬首獎，開過兩間藝文咖啡館的女詩人—龍青。龍青曾任傾向文學社、自由寫作編輯、《青年日報》專欄作家，現為斑馬線文庫副社長。出版的個人詩集有《有雪肆掠》、《白露》、《風陵渡》等。這次龍青帶著全新詩集《治療課》來到節目中，和我們分享他創作的心路歷程。

談到志向，很有主見的龍青認為自己屬於胸無大志的人，因為從小看著身為職業婦女的母親一邊工作、一邊照顧家庭非常辛苦，使他萌生成為專職主婦的想法，並開玩笑地說很想求包養，因此能夠從容的相夫教子便成為了他人生中的第一個理想。但長大後的現實卻將她的理想打翻，現代社會中要能達成專職主婦的理想並不容易是個遙不可及的夢想。主持人曉曉開玩笑的說，龍青適合生長在後宮，只要給她一座花園，她便能在當中自得其樂。

龍青在節目中和聽眾們分享自己遇到挫折時如何透過換物思考與文字書寫自救，對寫作者來說文字是療癒自己的藥，對其他人而言，凡是自己感興趣的東西都能成為自救的良藥。自救當下，需要先讓自己對事物產生好奇心，試著轉移自身注意力，並開始著手做其他的事情，便能達成自救的效果。

該如何開始著手寫作呢？龍青透過治療課這本書分享很好的建議。其次是廣泛、深度閱讀；接著將讀轉化為寫，千萬不要害怕寫作，大膽的將想法寫出；最後再將文字做修正，特別要注意的是「提纯精煉」是十分重要的環節。完成這三大步驟，便是為自己的寫作打下良好基礎。

這是一集很療癒分享，有一句話說「詩人，是神派來刺探人間的間諜」，更多關於詩人龍青內心聽不見聲音都在今日的節目中。

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