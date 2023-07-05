陳鵬旭設計師近年來一直提倡「環境永續、以人為本、空間美學」的理念，透過空間建材的選擇與應用，落實友善環境的目標，也注意人與環境間的平衡，在符合使用者空間需求喜好的同時兼顧使用者的健康，使人與環境永續共存。今(5)日舉行「空間美學x健康呼吸設計與實踐」新書發表記者會，發表會中他表示，受到世界冠軍麵包師傅吳寶春啟發，將自己20幾年的經驗寫成可依循的設計與實踐手冊，不藏私地把這本書分享給大家，他說所有設計服務以人為出發點，提醒大家這些空氣中看不見的東西，要有意識的選擇健康建材，才能永續。

陳鵬旭設發現用科學量化的數據可以讓自己的客戶跟消費者有科學認證的依據，希望透過美學跟科學的驗證來挑戰大量裝修，畢竟在業界沒辦法說服客戶，每個人的居家風格喜好都不一樣，除了滿足客戶喜好之餘，也能同時達到健康標準。出書分享不怕賠錢的動機與想法來自於吳寶春，這對他的影響很大，吳寶春得獎後不藏私的將做麵包的手法寫在書裡一一分享給大家，陳鵬旭也將知道的一切跟如何控制的方法無私的寫在這本書裡面讓大家知道。

新書發表會中國立臺北科技大學建築系邵文政教授表示，不敢說自己是陳鵬旭的老師，鵬旭才是自己的老師，鵬旭來臺北科技大學讀研究所不僅是單方面受教，可說是彼此互相學習。本書裡面包含了許多精華大量裝修卻符合空氣標準，書本內容給了大家實際方法跟策略，這本書很適合室內設計師參考，邵教授給出至高評價，希望這本書能成為學校的教科書；系主任陳振誠表示，做美學時常常忽略科學，鵬旭的書將兩項皆表現的一覽無遺。

中華民國室內裝修商業同業公會全國聯合會陳銘達理事長大力推薦，很少室內設計師願意特地請人來測室內空氣是否符合標準，誇鵬旭在沒有人指示的情況下自願出來當領頭羊，自發自動對業主跟社會負責，這個精神值得大家敬佩。

台北市室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長爆料，認識鵬旭20年，他持續捐血、吃素，身體十分健康，以身作則減少二氧化碳放。台灣病態建築診斷協會曾婷婷理事長表示，如何落實健康及美學，連自己都做不到，理事長也提到，將在明年執行自主標章，也製造了軟體將空調結合空氣品質並認為本書為工具書，給了大家很便利與實用的參考。最後東湧實業股份有限公司董事長吳和臻特別現身會場獻花表示，「英雄惜英雄！」祝福英雄新書大賣。