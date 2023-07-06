(文/實習記者蔡俊斌、實習記者蔡俊熙)

陳鵬旭室內設計師5日舉辦一場新書發表會《空間美學X健康呼吸 設計與實踐》。書中不藏私地透過近20年的經驗以淺顯易懂的方式分享自身的專業與實踐居住健康的方法，內容融合了環境永續發展的議題，期盼讀者都能收益其中。

發表會由六位量級嘉賓連袂為新書推薦。近年來陳鵬旭一直力行並提倡以「環境永續、空間美學、人本健康」十二字做為設計理念，並將更多設計以外的知識及人類對環境的關懷，透過空間建材的謹慎選擇與應用，落實到對使用者的體驗。他強調生態環境才是主角，注重人與環境間的平衡；在設計中提供使用者健康的室內環境，同時珍惜大自然所給予的資源，使人與環境以更友善的方式永續共存，帶給地球環境與空間使用者友善且深具美學的空間設計。

雖說無法靠出書賺錢，但他認為這是有助於人與環境甚至是地球永續，因而義無反顧的去實踐與分享。出書靈感來自於吳寶春與指導老師，在畢業口試時，老師提出論文鎖三的建議，但他想讓更多人知道。其次，在學術研究上儀器檢測比較謹慎，費用較高，如檢測控制甲醛（一級致癌物）和台灣的濕度等，一般消費者無法做到，因此他想以較口語化的文字寫成書，希望能讓更多人知道其實有方法可以控制健康環境與呼吸。他建議同行同業有空可閲讀，因爲已無私的把畢生所學分享出來。

國立臺北科技大學建築系系主任陳振誠說，過去，我們著重於美學，而現在則更加注重健康和美學的結合。這本新書對這方面進行了深入的論述，並做出了令人滿意的解釋。他覺得這本書的亮點在於作者將自己過去的經驗以及科學理論的驗證都融入其中。這使得這本書與市面上其他商業或空間介紹類書籍有所不同。他相信，不論是從室內設計專業人士還是一般消費者的角度，這本書都能為他們的教學和研究提供寶貴的經驗。

台北市室内設計裝修商業同業公會理事長戴源昌說，作者不僅在空間美學方面做出了出色的詮釋，而且在個人實踐中也非常關注環境的永續性。除此之外，作者不僅在空間美學上取得了出色的成就，而且他也親身實踐了環境永續性的價值觀。他通過捐血和選擇素食的方式大大減少了二氧化碳的排放。

陳鵬旭主持設計師致詞。（攝影/實習記者蔡俊熙）

陳鵬旭的十二字箴言也是座右銘，「環境永續、空閒美學、人本健康」的設計理念為我們帶來了友善且具美學價值的空間設計。他在室內設計領域中展示了豐富經驗和科學理論的驗證。這本書為專業人士和一般消費者提供了寶貴的經驗和教學，展示了室內設計師與建築師在美學和健康結合方面的重要影響。