(文/實習記者黃昱翔)

曾榮獲多項國際設計金獎的設計師陳鵬旭，5日於台北市室內設計裝修商業同業公會人文講堂，舉辦《空間美學×健康呼吸 設計與實踐》新書發表會。陳鵬旭表示，會想出版此書是受到世界冠軍麵包師傅吳寶春啟發，將自己20幾年來的經驗，綜合成可以被理解、應用的書籍，並分享給大家。

作者陳鵬旭設計師致詞。(攝影/實習記者黃昱翔)

陳鵬旭曾榮獲德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD）、美國IDA國際設計獎（International Design Awards）金獎等多個國際獎項，此次發表新書也廣邀各界翹楚一同參與，包括其指導教授國立台北科技大學建築系副教授邵文政與系主任陳振誠、中華民國室內裝修商業同業公會全國聯合會理事長陳銘達、台北市室內設計裝修商業同業公會理事長戴源昌、台灣病態建築診斷協會理事長曾婷婷、彰化醫院胸腔外科林聿騰主任醫師等親臨推薦。

陳銘達致詞時提到，今年德國科隆展材料大展，發現建材是回收材枓可回收，卻沒有人要求設計師針對空氣品質檢測，但陳鵬旭卻自己主動花錢檢測，只為驗證「我的作品是健康的」。此外在今年全國室內設計材枓大展，不必別人來說，自己主動做好相關工作，這樣的敬業精神情操，令人欽佩。戴源昌則特別提及陳鵬旭定期捐血且茹素，以身體實踐融入設計，值得讚賞及肯定。

陳鵬旭表示，秉持著「環境永續、以人為本、空間美學」的想法，雖然所有設計服務都是以人為出發點，但同時結合空間美學與環境永續的觀點，讓大家理解，有意識的選擇永續建材，對地球環境影響很大。而他也希冀更多的設計師同業，甚至一般民眾，都能更了解空間設計與健康的連結性，也希望更多人將其應用至生活中。