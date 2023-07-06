(文/實習記者陸佑樺、實習記者李品萱)

陳鵬旭設計師《空間美學x健康呼吸 設計與實踐》新書發表會於5日舉行，國立臺北科技大學建築系邵文政副教授、系主任陳振誠、中華民國室內裝修商業同業公會全國聯合會陳銘達理事長、台北市室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長、台灣病態建築診斷協會曾婷婷理事長、彰化醫院胸腔外科林聿騰主任醫師等貴賓均親臨推薦。

陳鵬旭近年來一直提倡「環境永續+空間美學+人本健康」的設計理念，透過空間建材的詳細挑選與應用，落實在現在的室內環境當中，並注意人與環境間的平衡；在符合使用者空間需求的同時兼顧使用者的健康，珍惜大自然所給予的資源，使人與環境永續共存。

國立臺北科技大學建築系邵文政副教授表示，通常在綠建築的研究課題上都是採用少量裝修，鵬旭今天提出要挑戰這個課題，因為現在頂尖的設計案當中很難去做到少量裝修，所以他不只是要告訴大家他寫完一本書，而是給大家一個設計的方法以及策略，因為他是第一個去實踐很難做到的大量裝修，還可以符合室內空氣品質標準的人。

《空間美學x健康呼吸 設計與實踐》作者陳鵬旭現場為嘉賓簽書。（攝影/實習記者陸佑樺）

台灣病態建築診斷協會曾婷婷理事長也表示，鵬旭非常內斂也完全充滿美學，在這條路上很紮實的在走，在接任台灣病態建築診斷協會的時候，發現一個很嚴重的問題，就是我們教大家的內容，大家都不會去使用，鵬旭卻會一一的把它寫下來並且去分析實踐，我覺得這是連我都做不到的事情。

另外，身為彰化醫院胸腔外科林聿騰主任醫師表示，自己是今日出席嘉賓當中最不是業內的人，就當作消費者的他同時也是胸腔科醫師，現今社會肺癌、肺結核其實都算是相關的議題，常常病人會問，家裡的人有肺部疾病怎麼辦？其實都是跟室內設計有關的，室內空間對人體而言會是非常非常重要的。在什麼時間點要去重視這件事情？應該在設計時，我們就要把這些問題納入，前期就應該要有準備，鵬旭的這本書裡也可以看到很多實例。

作者陳鵬旭表示，讀者可以透過相信自己的五感，去檢視自己的居住健康品質，如果你在這個空間內會覺得有點頭暈、流鼻水或著眼睛不舒服，離開這些症狀都好了，代表這個空間可能原本是有些不好的化學物質，會讓你有過敏的反應，而這些與免疫系統無關。此時可初步的判斷這個空間裡的狀況，這個時候就可以導入書上所說的儀器來做檢測。陳鵬旭提到：「其實目前健康建築在國外就已經發展很多了，台灣也有健康建築的標章。那這些演進我覺得都很好，雖然都有了，我也相信很多設計的同業希望讓更多人知道了之後並實踐它，在初期設計的時候就可以帶入健康與永續意識，而不是只想到要華麗的造型，能多考慮一點環境和健康的議題，做出更好的規劃。」

台灣的設計能力是有目共睹的，透過新書發表會可以讓更多人看見作品，同時也呼籲讀者可以重視健康建築的議題，與業界一起秉持永續的理念，提升健康建築的作品數，留下時代性的美學與永續空間。