(文/實習記者毛僅淀、實習記者陳楚涵)

環境永續、居住健康的重要性?依據《美國國家人類活動模式調查》，人們的一生平均快九成的時間是待在建築內，這代表居住空間的環境跟人體的健康狀態息息相關，健康建築融合了空間設計、醫學與工程三大領域，然而在實務且全面的書籍少之又少，因此作者陳鵬旭設計師藉由這個機會，將自身的專業與經驗用淺顯易懂的方式分享給每位讀者。

作者陳鵬旭從事室內裝修近二十年的時間，目前為空間美學室內裝修有限公司主持設計師、台灣室內裝修專業技術人員回訓講師、台北市室內設計裝修商業同業公會理事，並曾獲得德國iF DESIGN AWARD優秀設計獎 、美國TITAN DESIGN AWARD雙金獎、芬蘭ARCH DESIGN AWARD 雙金獎等多項設計獎殊榮。為少數在業界擁有實務與教學經驗，且得獎無數的設計師，更難能可貴的是，同時擁有永續發展碳管理分析/規劃/管理師證照，對於現今綠能建築與減碳量化，可以說是非常具有貢獻。

空間美學室內裝修有限公司主持設計師陳鵬旭，在7月5下午舉辦《空間美學x健康呼吸 設計與實踐》 新書發表會。(攝影/實習記者毛僅淀)

陳鵬旭設計師近年來一直提倡「環境永續、以人為本、空間美學」的理念，透過空間建材的選擇與應用，落實友善環境的目標，也注意人與環境間的平衡，在符合使用者空間需求喜好的同時兼顧使用者的健康，使人與環境永續共存。此外陳鵬旭想將經驗寫成書的動機，不怕賠錢也要做的想法來自於吳寶春，吳寶春得獎後不藏私的將做麵包的手法寫在書裡一一分享給大家，因此啟發陳鵬旭設也將知道的一切跟如何控制的方法無私的寫在這本書裡面讓大家知道。

國立臺北科技大學建築系邵文政教授表示，不敢說自己是陳鵬旭的老師，鵬旭才是自己的老師，鵬旭來臺北科技大學讀研究所不僅是單方面受教，可說是彼此互相學習。本書裡面包含了許多精華大量裝修卻符合空氣標準，書本內容給了大家實際方法跟策略，這本書很適合室內設計師參考，邵教授給出至高評價，希望這本書能成為學校的教科書；系主任陳振誠表示，做美學時常常忽略科學，鵬旭的書將兩項皆表現的一覽無遺。

中華民國室內裝修商業同業公會全國聯合會陳銘達理事長表示，很少室內設計師願意特地請人來測室內空氣是否符合標準，誇鵬旭在沒有人指示的情況下自願出來當領頭羊，自發自動對業主跟社會負責，這個精神值得大家敬佩。

台北市室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長爆料，認識鵬旭20年，陳鵬旭設計師持續捐血、吃素，身體十分健康，以身作則減少二氧化碳。台灣病態建築診斷協會曾婷婷理事長表示，如何落實健康及美學，連自己都做不到，協會將在明年執行自主標章，也製造了軟體將空調結合空氣品質並認為本書為工具書，給了大家很便利與實用的參考。