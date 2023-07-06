COVID-19解封出國人潮大爆發，國立高雄科技大學自主籌辦「學海展翅」計畫今年重啟，選送超過百位學生，浩蕩出發前進菲律賓頂大姊妹校，進行為期一個月的英文加強營隊。這是高科大自2018年併校以來，最重要的學生語言加強方案之一。受到新冠肺炎影響，近三年無法出國，今年再次重啟，一共分送三所菲律賓姊妹校，包括馬尼拉雅典耀大學 (Ateneo de Manila University)、萊西姆大學八打雁分校 (Lyceum of the Philippines University – Batangas)及菲律賓遠東科技大學 (FEU Institute of TEchnology)。

暑假出國人潮洶湧，高科大今年一共選送147人赴菲參加為期一個月的英文加強營隊，分三梯出發，各前往菲國三校，第一梯於7月4日出發萊西姆 (LUPB)，第二梯於7月5日前往雅典耀 (AdMU)，校長楊慶煜及高科大校友總會長譚本榮也特地到機場送學生；另在7月7日第三梯將前往菲律賓遠東科大 (FEU TECH)。楊慶煜特別在機場勉勵學生，珍惜這一個月的機會，體驗陌生環境、體驗不同的生活文化，並且全力學習加強英文。根據過往選送學生赴菲一個月的經驗，學生在多益英語測驗 (TOEIC) 前後測的進步成績最多可以高達200分，楊慶煜認為菲律賓受殖民的文化歷史、英文為官方語言之一、距離及物價等等條件，讓菲律賓成為高CP值的選項。

疫情解封出國人數暴增，高科大學海展翅計畫第二梯次學生出發前往馬尼拉雅典耀大學，不少學生甚至是第一次出國，不只學生興奮，甚至有高雄在地家長特地到場送機。（照片/國立高雄科技大學提供）

事實上，以大一升大二為主的「學海展翅」計畫除了標準定額補助外，也會針對特殊境遇學生提供全額補助，今年即有11人受到全額補助。不少學海展翅參加學生甚至是第一次出國，興奮與不安心情全寫在臉上，有些高雄在地家長也不遲辛勞，一大早就到機場送機。

校長楊慶煜也特別到機場勉勵同學利用這一個月的營隊時間，好好加強英文。（照片/國立高雄科技大學提供)

有感於未來人才就業擁有外文能力是絕對的加分項，高科大自併校後，即積極推行英文提升的相關教學策略，包括多益加強班、全面小班教學 (包含加強班)、提供駐院英文專業教師、「學海展翅」英文加強營隊等，108學年度(2019)入學的學生，在今年的畢業班驗收成果，英語畢業門檻 (等同多益550分) 的通過率達84.67%，當中又有1/3 超過650分。除了鼓勵學生考取普遍被接受的外文檢定認證，楊慶煜認為科大生能在可靠的專業訓練之餘，擁有語言自信，絕對是未來產業人才的不敗標配。