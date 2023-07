COVID-19解封出國人潮大爆發,國立高雄科技大學自主籌辦「學海展翅」計畫今年重啟,選送超過百位學生,浩蕩出發前進菲律賓頂大姊妹校,進行為期一個月的英文加強營隊。這是高科大自2018年併校以來,最重要的學生語言加強方案之一。受到新冠肺炎影響,近三年無法出國,今年再次重啟,一共分送三所菲律賓姊妹校,包括馬尼拉雅典耀大學 (Ateneo de Manila University)、萊西姆大學八打雁分校 (Lyceum of the Philippines University – Batangas)及菲律賓遠東科技大學 (FEU Institute of TEchnology)。

暑假出國人潮洶湧,高科大今年一共選送147人赴菲參加為期一個月的英文加強營隊,分三梯出發,各前往菲國三校,第一梯於7月4日出發萊西姆 (LUPB),第二梯於7月5日前往雅典耀 (AdMU),校長楊慶煜及高科大校友總會長譚本榮也特地到機場送學生;另在7月7日第三梯將前往菲律賓遠東科大 (FEU TECH)。楊慶煜特別在機場勉勵學生,珍惜這一個月的機會,體驗陌生環境、體驗不同的生活文化,並且全力學習加強英文。根據過往選送學生赴菲一個月的經驗,學生在多益英語測驗 (TOEIC) 前後測的進步成績最多可以高達200分,楊慶煜認為菲律賓受殖民的文化歷史、英文為官方語言之一、距離及物價等等條件,讓菲律賓成為高CP值的選項。

疫情解封出國人數暴增,高科大學海展翅計畫第二梯次學生出發前往馬尼拉雅典耀大學,不少學生甚至是第一次出國,不只學生興奮,甚至有高雄在地家長特地到場送機。(照片/國立高雄科技大學提供)

事實上,以大一升大二為主的「學海展翅」計畫除了標準定額補助外,也會針對特殊境遇學生提供全額補助,今年即有11人受到全額補助。不少學海展翅參加學生甚至是第一次出國,興奮與不安心情全寫在臉上,有些高雄在地家長也不遲辛勞,一大早就到機場送機。

校長楊慶煜也特別到機場勉勵同學利用這一個月的營隊時間,好好加強英文。(照片/國立高雄科技大學提供)

有感於未來人才就業擁有外文能力是絕對的加分項,高科大自併校後,即積極推行英文提升的相關教學策略,包括多益加強班、全面小班教學 (包含加強班)、提供駐院英文專業教師、「學海展翅」英文加強營隊等,108學年度(2019)入學的學生,在今年的畢業班驗收成果,英語畢業門檻 (等同多益550分) 的通過率達84.67%,當中又有1/3 超過650分。除了鼓勵學生考取普遍被接受的外文檢定認證,楊慶煜認為科大生能在可靠的專業訓練之餘,擁有語言自信,絕對是未來產業人才的不敗標配。