為提升技藝競賽獲獎優異學生的國際視野，教育部111學年度重啟薦送「全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習」，於5至6月期間，薦送五大類技藝競賽職種第一名及第二名金手獎選手共計131名，5日在國立臺灣師範大學辦理成果發表會，展示豐碩海外專業研習成果。

教育部廖主任秘書興國到場嘉勉赴海外專業研習的學生及執行學校師長，並頒贈感謝狀，感謝協助促成海外研習的企業機構。廖主秘表示，疫情之後重啟海外專業研習，希望透過海外場域的實作見習等研習規劃，開拓技藝競賽獲獎優異選手的國際視野及激發跨國文化的反思能力，以培養更多專業技術人才。

111學年度全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習 成果發表會合照。（照片/教育局提供）

國教署說明，教育部自104學年度起每年薦送各競賽職種金手獎第一名學生赴海外專業研習，為促使更多競賽獲獎優異學生參與，108學年度規劃擴大辦理薦送各競賽職種之金手獎第一名及第二名學生赴海外專業研習，但受疫情影響，108至110學年度停止辦理。隨著疫情趨緩，111學年度恢復辦理，並依照五大類競賽職種的技能屬性及學生就讀群科，規劃「機電整合應用、設計創新應用、餐飲食安管理、商業實務創新、生活統整應用、農業科技與應用、海洋產業與應用」等七大專業研習主題，分別前往日本及德國進行11至14天的研習行程，促使技藝優異學生學習發展與世界產業潮流接軌。

國教署表示，因應國際對於疫情解封趨勢，未來仍會持續滾動修正七大專業研習主題的行程內容，達成符應競賽職種技能內涵及群科學習內容的行程規劃。更多相關活動資訊，可至全國高級中等學校技藝競賽資訊平臺（https://sci.me.ntnu.edu.tw/）查詢。