2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會日前在德國柏林舉辦，中華代表隊67名選手共斬獲16金13銀10銅佳績；其中8位新北運動員抱回1金3銀，包含新北特殊教育學校學生洪睿杰在田徑男子200公尺榮獲金牌、男子4*400公尺接力獲得銀牌；淡水商工畢業生李純貞在桌球女子單打榮獲銀牌；團體5人制融合男籃也獲銀牌，其中新北特奧運動員有程文賢、朱志弘及融合夥伴盧泰佑、蔡杰林，分別畢業於新北高工、莊敬高職及中華中學。

2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會選手 (照片/新北市教育局提供)

新北健兒們除了抱回1金3銀，在自行車項目也大有所獲，三重商工校友鄭芷嫻獲得2公里及5公里計時賽第4名及5公里、公路賽第6名；淡水商工今年畢業生張碧芳獲女子400公尺第7名。中華民國智障者體育運動協會(中華臺北特奧會)林瑞彥秘書長表示，本次夏季特奧我國共参加了田徑、羽球、自行車、桌球、網球，競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球及七人制足球等11項運動競賽。從2022年國內選拔賽後，特奧教練群便規劃系列訓練計畫，進行運動員體能及各項訓練，在這期間更面臨疫情考驗，運動員遵守防疫規定，戴口罩接受培訓，一路走來非常不容易。

2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會選手 (照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市支持特殊教育及體育發展從不間斷，更有多位優秀的特奧教練積極協助特教學生，讓特奧運動員在體能、運動技術全面提升，同時重視自我照顧能力及團隊生活規範，秉持著「勇敢嘗試，爭取勝利」的精神，引領選手突破限制，展現新北特奧運動員最強勁有力的一面！