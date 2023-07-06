新北市政府為推動閒置校舍活化再生，除透過跨局處共同研商外，更制定多元活化計畫，希冀透過多元活化機制，引進異業經營，為閒置校舍活化創造更大價值。三芝國小陽住分班創立於民國43年、89年裁撤，98年起開始借用給藝術家駐校使用，目的在於活化閒置校舍，發揮空間再利用之功能，並做為藝術文化創作的工作空間，110年改由臺灣在生活文化協會承租後，轉型為北海岸藝術家創作基地，並協助三芝北新庄區學校及在地推廣藝術教育，成為閒置校舍「聰明用，更好用」的活化新典範。

教育局長張明文表示，三芝國小陽住分班為北海岸藝術家創作基地，除進行藝術創作外，更協助北海岸周遭學校及三芝區推廣藝術教育不遺餘力。為提供學生及民眾更安全無虞的學習環境及發揮公共財之最大效益，新北市政府近年來啟動「閒置校舍活化再生計畫」，從活化、補強及永續等三個面向，進行老舊校舍耐震評估及整修工程，再透過校舍轉型，進而帶動地方創生及新北教育特色發展契機，創造新北、學校、社區三贏的局面。

臺灣在生活文化協會理事長王藁賢表示，協會以陽住分班做為北海岸山區與海岸農村「藝術進入生活計畫」的蹲點，打造成藝術園區，目前已匯聚了數十多位中外藝術家於園區進行藝術創作，更協助在地推動一系列的藝術教育活動。而在這次的空間改造中，協會非常感謝新北市教育局、三芝國小協助校舍的修繕及文化局的藝術系列活動的協助，使三芝國小陽住分校的空間可以成為北海岸地區藝術家及社區民眾舉辦展演及教育活動的平台。

臺灣在生活文化協會協助在地推動一系列的藝術教育活動。（照片/新北市政府教育局提供）

三芝國小校長許文勇表示，為使陽住分班達到更大的閒置空間活化的教育意義，將原本已經逐漸毀朽之校舍，重新打造一處屬於北海岸「櫻花源」的藝術園區。期待完工後的「陽住山海藝術園區」，透過合作之藝術家進駐，擴展多元教育及展演用途，協助空間利用與管理，與學校維持良好合作關係，營造永續校園，促進地區整體藝術教育之提升。

該校六年級巫秉宬同學表示，第一次到陽住分班參與藝術創作活動是一件非常驚豔的事情，藝術家叔叔、阿姨教導我們用大自然素材，突破框架，透過簡單的組合及創作，創造出各式各樣的藝術作品，讓自己第一次感受到美術課原來可以這麼有趣。

教育局表示，為擴展空間使用效益，除落實閒置校舍安全保障外，亦將持續推動新北市校園閒置空間多元活化政策，透過跨局處的合作，除促發地方產業發展外，更希望結合地方資源與需求，多元轉型，為閒置校舍再創教育新價值，實踐教育永續經營的目標。