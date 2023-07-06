臺北市將在7月24日辦理軍民聯合防空(萬安46號)演習，為維護校園師生的安全，臺北市政府教育局率全國之先，訂頒校園防空疏散避難演練實施計畫及行動指引，協助學校完成全校師生防空避難處所疏散動線及位置規劃，繪製空襲災害之防災地圖，另臺北市防災教育輔導團拍攝防空疏散避難影片，提供各校運用，以融入式教學提升學習成效，並進行學校防空疏散避難演練。

防空疏散避難觀念，從教育扎根：建立國人防空疏散避難正確觀念，需從學生教育扎根做起，興隆國小三年五班黃同學對於此次防空疏散避難演練表示：「我覺得防空避難很重要，因為有可能某天我們學校、房屋被攻擊，我們要懂得如何躲避、掩護保護自己！所以我們要進行防空疏散避難演練，才能保護好自己不受傷！」

內湖國小附設幼兒園快樂熊班的陳姓小朋友也認同防空演練的重要性：「我們要做防空演練，因為如果沒有練習，真的敵人來的時候不知道要做什麼，就會被炸彈炸到」；甜蜜熊班林姓小朋友說：「演練完我就知道怎麼躲起來，保護自己，炸彈來的時候就不會被炸到」；幸福熊班彭小朋友說：「要做防空疏散演練是怕我們會受傷，練習完就會比較厲害不會受傷了！」這些都顯示臺北市政府教育局的防空疏散避難演練已扎根校園。

正確避難動作演練，熟能生巧：依照國防部全民防衛動員署全民國防手冊之避難動作，於聽聞空襲警報聲響起，應立即疏散往地下室等防空避難處所實施避難，就避難位置後，保持低姿態、遮眼摀耳嘴微張及胸口離開地面的動作，俾導彈、炸彈爆震時之衝擊波對身體造成最小的危害，經由防空疏散演練的實作及相關知能的教育，未來師生聽聞空襲警報聲響時，反應勢必能夠從容面對，以達到全民國防教育及演練的目的。