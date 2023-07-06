南華大學於日前舉辦「就業力學程-創業交享聚」，邀請翔豪味食品有限公司董事長簡廷宇演講，以「小蘿蔔頭與老米的傳承之路」為題，分享從父親手中接下公司後與兄長共同努力經營傳統產業的歷程，以及如何透過企業將在地的特色加以行銷推廣，並能為環境永續盡心力。簡廷宇豐富的事業歷練讓聽講的大學生獲益良多。

南華大學副校長林辰璋表示，簡廷宇為了與市面上其他菜頭粿不同，努力做出差異化並經營品牌，其創業精神及經營理念，值得大學生學習。未來有機會將安排企業參訪活動參觀翔豪味食品有限公司，大家將能更加瞭解到企業經營如何兼顧傳統與創新。

翔豪味食品有限公司董事長簡廷宇演講一開場即特別強調，「解決問題」是項重要的能力，並提及大二時輟學，對人生感到迷茫，也被上一代稱為草莓世代。這世代的年輕人被認為實際能力應後退三年，大一生只有高一的能力。他認為現實是否真是如此並不重要，每個人都有可能有能力影響社會，只是時機未到，因此，現階段最重要的就是要學會具備解決問題的能力。

翔豪味食品有限公司董事長簡廷宇為「就業力學程-創業交享聚」演講。（照片/南華大學提供）

簡廷宇談到，家人是經營企業路上的支柱兼拌嘴的夥伴。接收經營前對父親的作法，直到接手公司後才知道，堅持是多麼的不容易，當自己也做了與父親相同的決定後，才發現要在堅持傳統與配合現況中做決策的困難。簡廷宇希望用品牌來推廣米食文化，一開始試圖將這項傳統產業透過連鎖商店販賣，在實際了解市場機制後才發現，這是非常困難的事。主要原因除了品牌知名度不夠，通路抽成及分潤制度也使獲利非常的微薄，當消費者同時要求價格實惠和品質優良的情況下，透過量販商店通路行銷的困難度便相當大。一路以來簡廷宇感謝家人的陪伴與支持，才能讓他持續做下去，並且秉持前三代負責人的堅持，用天然、健康、衛生的材料製作產品，以優良的品質製作，而得以發展至現今的品牌。

商場瞬息萬變，以前在傳統市場買賣、沒有網路的時代，靠的是口碑行銷，不用打廣告，只要有好品質好口感，顧客會一傳十、十傳百的口耳相傳；現在網路時代若以同樣的方式，儘管產品品質再好，也無法行銷推廣。產品包裝、行銷、品牌是這世代消費者重視的重要因素之一。因此，簡廷宇認為，經營理念很重要，但也要推廣出去讓大家知道，才能實踐經營理念。

最後，簡廷宇為品牌除了推廣米食、與在地小農契作，用在地的稻米製作菜頭粿外，養雞場擁有廣闊的地可以放養雞隻，讓雞隻放風散步，以友善動物的方式飼養。此外，菜頭粿的下腳料可以餵雞，雞隻無法食用的其他食品廢棄物再放入蚯蚓箱中進行分解，以最環保的方式將廚餘分解成有機肥料，再回到種植的土地上，以循環經濟的概念，實行企業社會責任。也希望將良善的種子種在大家的心中，發芽、成長，將永續的理念推廣出去。

林辰璋副校長非常讚許簡廷宇董事長精彩的演講，在創業的過程中，會面對很多的未知數，舉凡不知是否會被打敗、不知是否能持續堅持下去，而這些過程都是創業必經的歷程，在這場講座中不僅能激發大家產生不同的想法，並且獲益良多。