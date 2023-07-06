教育部7月6、7日接連二日，在臺北表演藝術中心辦理全國美感種子教師培訓工作坊，聚集北、中、南、東四區近百位國中及高中藝術領域教師參與。此次培訓工作坊以「城市美感漫遊—生活中的美感探索與文化採集」為主題，攜手專家學者、策展人、設計師等專業師資跨域合作。

美感與設計課程創新子計畫，是協助學校落實十二年國教課綱之美感跨域課程，並以設計帶入生活美感，也透過定期辦理全國性大型教師培訓工作坊，增進相關教學知能，是美感計畫種子教師最期待合體充電的交流場域。美感計畫旨在培養學生成為具備賞析美感和實作能力的新一代公民，並能更加注重日常生活中細微瞬間的美感與體驗，並以此提升生活的品質和意義。而在推廣美感教育過程中，最珍貴的部分即為教師們的共學活動。

臺北表演藝術中心執行長王孟超講座 (照片/教育部提供)

本次工作坊於111年開始營運的「臺北表演藝術中心」揭開序幕，第一天上午探討當代建築之於城市的美，邀請到北藝中心王孟超執行長、國立臺灣藝術大學殷寶寧教授，分別講述「建築之美」與「建築師的社會角色與跨文化想像」，下午則由東吳大學USR大學社會責任實踐計畫─「文化永續‧城市創生：士林學之建構」的計畫主持人黃秀端教授、鄭得興教授，帶領百位美感教師走入士林新街社區，從百年建築風貌了解街道紋理與人文風景背後的文史故事。

第二天上午的講座則邀請豪華朗機工共同創辦人/華麗邏輯有限公司林昆穎藝術總監與知名平面設計師廖小子，分別就「策展與公共參與」以及「如何將日常生活經驗轉化為設計的養分」兩個面向，分享如何共創/創造美感經驗。下午則由畸零地工作室團隊帶領教師共創工作坊，將二天的講座內容、走讀活動的觀察，運用設計思考發想出藝術攤車，延伸對士林夜市想像，擷取士林的在地特色與元素，發想專屬於當代的藝術攤車，並透過集體共創，教師們將以團隊合作、主題策展的方式，運用美感構面的六大原則，將攤車發展成具備當代美感的夜市。

教育部美感與設計課程創新計畫主持人曾成德教授致詞(照片/教育部提供)

教育部期待教師們透過參與、共享與共創的大型培訓工作坊，能將深入體驗城市所堆疊出來的文化底蘊，化成美感能量帶回教育現場，與學生共同發現生活中的美。更多關於美感與設計課程創新計畫的活動與內容，請至「美感與設計課程創新計畫官方網站」(https://aade.project.edu.tw) 瀏覽及查詢。