北門國小中央廚房以「魚背上的食農基地」意象，榮獲2023年建築園冶獎校園建築景觀類榮獲肯定。臺南市長黃偉哲表示，學校午餐廚房榮獲景觀園冶獎甚為難得，北門國小讓各界看到臺南學校午餐廚房除有供應午餐的完善設備外，也運用建築巧思傳達本市在食育教育、環境教育及美學教育的重視與實踐。

黃偉哲市長表示，北門國小央廚融入鯨魚外型為設計發想，結合在地特色意象，以亮白外觀呼應鹽田美景，儼然是北門海濱新的吸睛景點，讓造訪的師生可以欣賞現代美學建築，也為學校營養教育及未來的食農教育提供優質場所。

北門國小中央廚房公共造景故事牆（照片／臺南市政府教育局提供）

教育局鄭新輝局長表示，在市長的政策支持下，臺南市過去3年已陸續完成麻豆國小、南化國小、佳里國小、六甲國小、東原國中及北門國小等6校廚房改建工程，重建後的廚房環境明亮通風、設備完善。另增聘22位學校營養師，目前總共78位營養師協助強化學校午餐食安把關和推動營養教育，臺南市整體午餐業務及營養教育推動成效連續兩年(2022-2023)獲得食育力城市大調查「教育與文化」面項全國第一的殊榮。

北門國小姜秋蘭校長表示，感謝教育部國教署及市政府支持，共補助約新臺幣3,686萬元新建中央廚房。學校廚房以「魚背上的食農基地」作為設計理念，整體工程設計為2層樓，功能涵蓋廚房、餐廳及飲食教育空間，兼具美觀、實用與教育功能。

姜校長補充說明，學校廚房目前廚工編制3人，另設1名營養師開立菜單與食安把關，負責供應北門區、學甲地區共8校、約526名師生營養午餐，透過營養師專業菜單設計與廚師巧手烹煮，每天供應4菜1湯1水果(牛乳或副食品)，不僅菜色豐富均衡營養還兼顧色香味俱全，讓師生感受家的溫暖味道。

北門國小中央廚房更兼具學生活動功能 （照片／臺南市政府教育局提供）

北門國小中央廚房由翁廷楷建築師事務所規劃設計，凱琦營造有限公司負責興建，佔地面積近兩百餘坪。建築空間規劃供應商進貨區、辦公區、學生用餐區和廚師休息室，配有大型蒸飯箱、旋轉鍋、自動切菜機、冷藏庫等先進設備。公共造景由北門國小總務主任陳泓錕設計在地意象，利用北門在地蚵粉、混合水與顏料，由在地洪昆旺老師帶領師生創作一片美麗的故事牆。全校師生利用近一個月的時間，以校訂課程、藝術課與課餘時間，共同拼貼出純白鹽田、井仔腳夕陽與高蹺鴴，讓北門央廚成為北門海岸最出色的地標建築。