新北市教育局於7月5日至7日首度推出「食育知能育樂營、食在健康我最行」，3梯次活動皆於永平國小「好食光食育教室」舉辦。講師由永平國小食育士志工老師、智光商職教師擔任，課程包括知識性課程及操作性活動。學生可學到飲食健康概念，也可實際運用各式廚具製作營養美食，參與的孩子收穫滿滿。

永平國小校長唐永安表示，學校將食育教育納入校訂課程，累積許多課程經驗，學校的孩子也許不會種菜養魚，但都知道飲食營養與健康之道。本次承辦育樂營隊，正好可以分享課程成果，讓各校學生體驗食育課程的樂趣，推廣之餘，也可以讓學校夥伴從中反思、進而不斷調整課程。

參與「食育知能育樂營、食在健康我最行」的孩子收穫滿滿。（照片/新北市教育局提供）

永平國小食育推手游素珠老師帶領學生了解食物營養及環境永續等概念，並設計「創意飯糰」及「蔬菜煎餅」課程，實作前先談衛生要求，及營養素均衡的重要性，接著再讓學生利用有機、無毒的食材動手做餐點，更鼓勵小朋友在家為家人準備餐點，創造家的幸福感。此外，智光商職何怡君老師則教導學生如何協助家事，與家人一起付出，也讓孩子學習口巾折法，營造餐桌美學，讓用餐時間更添溫馨和樂氛圍。

參與營隊的學生育才國小學生蔡孟璇表示，自己很喜歡這個營隊！暑假在家時間長，可以開始練習分擔家務、做家事，也學到如何將餐桌布置得更漂亮，讓食物看起來更美味。永平國小學生趙又萱也表示，今天從準備材料開始，再善用廚房的器具做飯糰跟蔬菜煎餅，回家後想要做給家人吃、秀一下手藝，滿足小小成就感。

學生運用各式廚具製作營養美食，也學習口巾折法，營造餐桌美學，讓用餐時間更添溫馨和樂氛圍。（照片/新北市教育局提供）

教育局表示，本次育樂營同時開放給臺北市、基隆市學生，擴大食育教育影響力。本次課程除了涵養健康飲食觀念，也結合惜食的觀念，讓孩童在動手備餐的過程，體悟每份佳餚得來不易，讓食育成為孩子一生受用的素養。