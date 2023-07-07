新北市111學年度技術型高中產學攜手合作計畫專班學生共獲獎勵金逾4,300萬元，超過1,500位學生受惠。學生在企業實習除了每月固定薪資外，可額外獲得5,000元獎勵金，新北與產業攜手培育人才，全力支持學子邁向適性的人生方向。

教育局表示，產學攜手合作計畫是結合技術型高中與技專校院升學管道並與產業界攜手合作，由學校及廠商共同發展契合式課程，並整合教育部、勞動部、經濟部等各項資源及獎勵，無論在企業人才培育、專業與就業能力養成及落實技職教育理念等目標都更為強化升級，發揚技職教育「做中學、學中做」之實務教育特色。

南強工商資訊科二年級的袁毓安同學表示，因家裡很早就由哥哥一個人承擔家計，所以從小就立定志向要提早出社會減輕家裡經濟負擔。很感謝有這筆獎勵金，讓自己能在優質的原價屋職場實習，幫助自己提升社會經驗及資訊技能、與同事相處及接待客人的處理能力，返校上課學習、證照檢定培訓更有動力，期許以後職涯能無往不利！

能仁家商美容科二年級學生黃姿珊表示，因為父母早年離異，爸爸中風、阿公行動不便，只剩阿嬤獨自養家，且家中尚有4位孫女需要扶養，看著阿嬤為了經濟重擔日漸消瘦的形影，國中畢業後就選讀產學攜手輪調式建教專班，除了讓家庭生活穩定，業界實習也有助專業技能提升，目前已考取美容及女子美髮丙級證照，將持續往美容乙級證照方向精進，朝自己的夢想前進。

瑞芳高工機械科三年級學生葉家宏表示，從國中就參加技藝班，希望早點學習一技之長，靠自己工作賺取生活費，加入產學攜手計畫之前，學校有請科大教授跟企業公司主管來演講，也有帶我們到校外業界參觀及世貿看工具機展，並且於課後加強實習課程專業訓練，為了就是讓我們高三時，可以銜接在建教合作機構訓練，內容很充實、很豐富，工作中雖然辛苦，但自己常自我鼓勵，學長們做得來的工作，自己也一定可以。

長年與本計畫合作的協易機械工業董事長郭雅慧表示，學生來到公司以後，透過現場的主管及資深的技師，手把手的一路帶著他們，除了在專業上有相當程度的學習之外，在生活及工作態度方面，也可以學習正確的價值觀，進而可以融入公司的核心文化。學生在廠四到五年的時間的學習及專業養成，到了大學畢業的時候都已在專業上具有相當的技術能力，產學攜手合作計畫讓學生獲益很多。

教育局長張明文表示，新北結合跨界產業和民間資源，培育各群科技職學生。感謝參與產學攜手合作計畫的企業廠商，讓學生在求學期間能與業界合作，體驗職場真實情境，又能兼顧升學。新北市未來以4年8億經費投資技職教育，產學協力打造課程培養學生務實致用能力，成為世界頂尖人才。