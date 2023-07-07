育部國民及學前教育署日前公布112年全國杏壇芬芳獎名單，臺北市學校表現亮眼，4位優秀教師以及3組團體獲殊榮。尤其團體組表現出色，全國僅12組團體獲獎，臺北市勇奪3組殊榮，團體組獲獎數居全國之冠。

臺北市112年杏壇芬芳獎獲獎者，個人組有長春國小程智明特教組長、中山國小楊桂芳教師、松山高中吳薇儀教師、萬芳高中黃小萍教師；團體組有大橋國小愛心團、舊莊國小128複式童軍團、臺北特殊教育學校家長會愛心志工團。今年獲選之深耕教育、獻身杏壇的感人事蹟。

長春國小-程智明特教組長用生命故事積極推動融合教育，協助特教生與特教家庭不遺餘力！英語專長的智明組長，因自家有一發展遲緩的特教生，由切身的經歷，深知特教家庭會需要大量的協助，於是勇於投入校內特教工作邁入9年，期間推動普特合作方案協助特殊生融入普通班、重視個別化教育計畫、引入家長增能資源，並成立「小太陽」組織提供特殊需求孩童體育活動、藝文及園藝創作，她的努力，翻轉了許多特教家庭的生活。

中山國小-楊桂芳教師語文教學活潑、深耕閱讀，用心為每個孩子創造多元成功機會！桂芳老師在語文教學、深耕閱讀方面有深入的研究與教學實務經驗，積極培養學生參與校內外競賽，在班級經營方面，她設立「班級行政管理」、「服務小天使」、「我們都是長」制度，為每個孩子創造多元的成功機會。不僅平時幫助學習落後的學生進行補救教學，更用心推行融合教育，樂於分享的她在輔導實習教師也不遺餘力。

中山國小楊桂芳教師獲獎。（照片/臺北市教師研習中心提供）

松山高中-吳薇儀導師致力於有溫度的班級經營，激發學生熱愛服務回饋社會的情操！清楚建立班級制度，平時用心為學生規劃各項精彩的藝文講座，利用課程及假日帶領學生攀岩、走讀書展與參訪藝文機構，並辦理「送愛到爽文」、「信義國中寒假服務營」等寓教於樂的社會實踐課，激發學生熱愛服務回饋社會的情操，透過實際行動，從言教、身教到境教建立溫暖的班風。

萬芳高中-黃小萍教師讓學習走出教室走入社區，促使學生將思維化為行動！專長為歷史與建築的小萍老師專注投入社造教育、跨域選修課程設計，和學生們一同籌備環境走讀、文化市集、拜訪社區，讓歷史教育與生活結合，活化教學融入當代議題，引導學生將永續思維變行為，並創辦積木社帶學生參與競賽屢獲佳績，持續走在堅持的路上，成就每個學生。

大橋國小愛心團-溫暖有愛的大橋國小愛心團，是支文武雙全使命必達的最強隊伍！「大橋國小愛心團」是大橋人心中永遠的避風港，不論是疫情嚴峻時的防疫工作、風吹日曬的交通導護、藝文感性的各項書展、繽紛有趣的節日活動等，都能看到他們全力以赴，熱情穿梭的身影，近年來更協助辦理臺北市國小西區運動會、臺北市國中小職業試探到校活動起步走等大型活動，是支文武雙全使命必達的最強隊伍。

舊莊國小128複式童軍團-用豐富精采的童軍活動，陪伴孩子快樂成長！「舊莊國小128複式童軍團」為南港區唯一擁有幼童軍、幼女童軍、小小女童軍及稚齡童軍的複式童軍團，二十多年來，在歷任校長與團長的帶領下，童軍團透過每個月兩次的團集會，以社區服務、隔宿露營、登山健走活動、修繕編織等精采多元的課程，培養孩子知識性、技能性、服務性的學習，加強了親職功能，也陪伴弱勢家庭孩子成長。

臺北特殊教育學校家長會愛心志工團合照。（照片/臺北市教師研習中心提供）

臺北特殊教育學校家長會愛心志工團-學生家長會是臺北特教學校最堅強的後盾！「家長會愛心志工團」積極為學校爭取經費且為教職同仁提供諸多福利，透過「包場」讓特教學生能自在地欣賞電影，積極牽線校外團體及志工參與學校活動，為全校學生創造許多歡樂與新體驗。家長會也全力協助校慶二手義賣活動，利用所得維修學校設施、購買學生生活用品減輕家長負擔，創造親師生三贏的榮景。

臺北市政府教育局表示，杏壇芬芳獎的意義，在於發掘及表彰堅守崗位、默默無私奉獻的教育工作者，期望透過每一件愛的典範，讓教育的能量啟迪更多的生命，並期待這些愛的故事引起更多的迴響，讓生命溫暖的光照亮更多孩子的路，持續點亮在這片杏壇園地。